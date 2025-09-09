MinMinas aseguró que ha sorteado más de 30 procesos disciplinarios y demostrará su inocencia

El ministro de Minas de Energía Edwin Palma se refirió a la investigación que abrió la Procuraduría General, por los presuntos sobrecostos en los transformadores que como interventor de la empresa Air-E decidió tercerizar y aseguró que todavía no ha sido notificado por en el ente de control.

Aseguró en su cuenta de X, que a las personas a quien nunca le han iniciado una indagación previa o no sabe cómo funciona un proceso de estos, “se escandaliza con esto, que hace parte de la vida en su normalidad al ser funcionario público.

“Durante mi vida pública he sorteado más de 30 procesos disciplinarios, varios penales y hasta estuve en la cárcel. Siempre he demostrado mi inocencia y he hecho uso de los recursos que me garantiza el ordenamiento jurídico”.

El funcionario, incluso se refirió a los medios de comunicación, asegurando que es muy extraño que primero lo conozcan los medios y no la persona que es investigada: “Pero bueno, ya también es normal ese modus operandi: se fábrica una noticia, se convierte en investigación de oficio. Y suele suceder que cuando termina en archivo o absolución, ya nadie dice nada”.

El Ministro de Minas y Energía señaló que asumirá este proceso cuando la Procuraduría lo requiera. Calificó la indagación como una historia elaborada de enemigos políticos.

“Así que esta será otra de muchas que ya he enfrentado y que enfrentaré seguramente en el futuro. La presunción de inocencia no se destruye por una investigación y menos por un chisme”, reiteró el titular de la cartera de Minas y Energía.