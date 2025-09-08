Récord de recaudo del impuesto predial en Soacha de $115 mil millones: se acerca a meta proyectada

Soacha, Cundinamarca

El recaudo del impuesto predial en Soacha alcanza un récord histórico en 2025 de 115.586 mil millones de pesos.

La alcaldía del municipio aledaño a Bogotá remonta este hecho a la estrategia de reducción de la tarifa tributaria, que se suma a la medida de condonación de intereses moratorios, que ha permitido la recuperación de $16.941 millones con la puesta al día de 19.500 contribuyentes que estaban en mora.

Según la administración municipal, este dinero ingresa a la cartera y fortalece las finanzas de Soacha, que avanza con algunas obras de alto impacto social, que hacen parte de la estrategia de justicia tributaria implementada por el municipio.

El alcalde Julián Sánchez Perico agradeció a los habitantes cumplir con el municipio y aseguró que “la reducción en la tarifa se tradujo en confianza y mayor recaudo de recursos que se convierten en salud, movilidad, bienestar y mejores servicios para todos”.

Recaudo del impuesto predial en Soacha aumenta 20 mil millones de pesos en dos años

De acuerdo con la información entregada por la alcaldía, el recaudo ha tenido un aumento de casi $20 mil millones en comparación con el 2023 y de alrededor de ocho mil millones de pesos respecto al año pasado:

2023: $96.123 millones

$96.123 millones 2024: $107.788 millones

$107.788 millones 2025: $115.586 millones (corte a 15 de agosto)

Así mismo, la alcaldía entregó la información del recaudo por estrato socioeconómico:

Estrato 1: 4.713 contribuyentes – $1.900 millones

4.713 contribuyentes – $1.900 millones Estrato 2: 4.530 contribuyentes – $3.380 millones

4.530 contribuyentes – $3.380 millones Estrato 3: 9.162 contribuyentes – $8.416 millones

No obstante, pese al recaudo histórico de alrededor de $115 mil millones, el municipio todavía no alcanza la meta proyectada de 130 mil millones de pesos para este año, aunque se acerca a cumplirla, considerando que aún quedan más de tres meses y los beneficios para los contribuyentes en mora siguen en pie hasta el final del 2025.

La secretaria de Hacienda de Soacha, Johana Tavera declaró que: “Estos resultados son una muestra clara de que con facilidades y justicia, los ciudadanos responden”. La funcionaria elogió las iniciativas implementadas “en cabeza de nuestro alcalde y con el apoyo del Concejo” que no sólo han permitido la recuperación de dinero, sino que también la “implementación de acciones para el bienestar de los habitantes”.

Avances en obras en Soacha con la recaudación de 115 mil millones de pesos del impuesto predial

La alcaldía resaltó los “resultados en obras de alto impacto social” como consecuencia del aumento en el recaudo del impuesto predial este año. La administración hizo referencia de las siguientes obras:

Construcción del nuevo hospital de Soacha .

. Primera fase del Centro de Bienestar Animal .

. Obras de movilidad: intercambiador del Altico y ampliación de corredores viales .

. Modernización del alumbrado público, con más de cuatro mil luminarias instaladas.

En esta medida, la administración aseguró que “una política tributaria justa, con reducción en las tarifas y estímulos a los contribuyentes, no solo alivia el bolsillo de las familias, sino que garantiza más recursos para transformar a Soacha”.