Fortaleza vs. La Equidad por Liga Colombiana | EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido

El duelo bogotano entre Fortaleza vs. La Equidad se jugará a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Techo, este partido es el encargado de cerrar los clásicos del fútbol de la fecha 10 de la Liga Colombiana.

Ambos equipos llegan de empatar en la jornada anterior. Por el lado de Fortaleza igualó 1-1 con Tolima en condición de visitante, mientras que el partido entre La Equidad y Pasto terminó sin goles y con cuatro jugadores expulsados, dos de cada equipo.

Fortaleza se encuentra hasta el momento en el grupo de los ocho ya que es séptimo con 15 unidades, mientras que La Equidad espera sumar los tres puntos para ascender de la casilla 12.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Fortaleza vs. La Equidad