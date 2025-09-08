Fortaleza vs. La Equidad por Liga Colombiana | EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido
Ambos equipos van por la victoria para lograr entrar en la zona de clasificación.
El duelo bogotano entre Fortaleza vs. La Equidad se jugará a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Techo, este partido es el encargado de cerrar los clásicos del fútbol de la fecha 10 de la Liga Colombiana.
Ambos equipos llegan de empatar en la jornada anterior. Por el lado de Fortaleza igualó 1-1 con Tolima en condición de visitante, mientras que el partido entre La Equidad y Pasto terminó sin goles y con cuatro jugadores expulsados, dos de cada equipo.
Fortaleza se encuentra hasta el momento en el grupo de los ocho ya que es séptimo con 15 unidades, mientras que La Equidad espera sumar los tres puntos para ascender de la casilla 12.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Fortaleza vs. La Equidad
Samir Mayo (La Equidad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Santiago Córdoba (Fortaleza CEIF).
Mano de Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF).
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Mateo Rodas.
Remate fallado por Leonardo Pico (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Andrés Arroyo.
Remate fallado por Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sebastián Valencia con un centro al área.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza CEIF).
Brayan Montaño (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Santiago Córdoba (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leonardo Pico.
Falta de Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF).
Eduar Esteban (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Eduar Esteban (La Equidad).
Remate rechazado de Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Valencia.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Eduar Esteban.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área.
Yulián Gómez (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza CEIF).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento