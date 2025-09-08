Cinco muertos en un ataque a tiros en Jerusalén oriental

Los servicios de emergencia y los equipos médicos “declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30”, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de una mujer en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado.

El Magen David Adom indicó que unas diez personas resultaron heridas, siete de ellas graves.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la policía, dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

“Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”, señaló la policía.

“Ha sido una escena muy difícil”, declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

“Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, detalló el enfermero.

La oficina del primer ministro indicó que Benjamin Netanyahu estaba manteniendo una reunión “con los responsables de los servicios de seguridad”.

En un comunicado, el movimiento islamista Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó Hamás en un comunicado.