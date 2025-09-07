Primer Ministro de Japón ha decidido renunciar a su cargo

Japón

La cadena publica japonesa NHK dio a conocer la información sobre la decisión del primer Ministro de Japón de dimitir. Según la información que comenzó a ser difundida por el medio, la decisión se habría tomado para evitar una división dentro de su partido tras unos resultados electorales que llevaron a la coalición gobernante a perder el control del Parlamento.

La renuncia del mandatario se da un día antes de la fecha límite para que el Partido Liberal Democrático (PLD) decida si se da un adelanto de primarias internas a la presidencia de la formación. Según los analistas, esto sería un movimiento que tenía como propósito forzar la salida de Ishiba de la jefatura del partido y, por lo tanto, del mando del Ejecutivo.

Es de recordar que Ishiba asumió la jefatura del Gobierno japonés en octubre del año pasado con la promesa de combatir el impacto de la inflación y reformar su partido. Sin embargo, ya venía siendo criticado tras las elecciones parciales del pasado 20 de julio a la Cámara Alta.