“Somos el tercer país del mundo en acogida, después de Turquía e Irán”: Migración Colombia

Colombia

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó los avances del país en la implementación de políticas de regularización e inclusión de migrantes venezolanos, que han permitido beneficiar a más de 50.000 familias.

En su intervención, Arriero señaló que Colombia ha optado por “el camino de la integración y la regularización” frente al masivo desplazamiento venezolano. A través del Estatuto Temporal de Protección, más de 2 millones de personas han sido regularizadas, accediendo a derechos como salud, educación y empleo.

“Somos el tercer país del mundo en acogida, después de Turquía e Irán. Esto refleja una política de Estado valiente y solidaria”, afirmó Arriero

¿Cuál es la estrategia?

La política migratoria de Colombia se basa en tres frentes principales:

• Documentación territorial y comunitaria: con jornadas masivas de “La Llave de la Integración” en ciudades como Bogotá, Cúcuta y Cali, que han permitido a miles de familias obtener el Permiso por Protección Temporal .

• Inclusión socioeconómica: con medidas como el PEP-Tutor, creado en 2024, que garantiza la unidad familiar y la protección de niños y adolescentes.

• Coordinación interinstitucional: trabajo conjunto con ministerios y entidades del Estado para garantizar acceso real a servicios y oportunidades.

Cooperación internacional y sostenibilidad

Arriero subrayó que “la regularización es más humana y efectiva que la contención” y llamó a fortalecer el apoyo internacional.

No obstante, advirtió que, ante la reducción de la cooperación, Colombia avanza hacia un modelo de autonomía financiera para asegurar la continuidad de los servicios.

“Este es un desafío, pero también una oportunidad histórica para construir una política migratoria propia, sostenible y soberana”, concluyó.

Con esta estrategia, el país reafirma su compromiso con la protección de derechos y la construcción de soluciones integrales para la población migrante