Horóscopo HOY, 2 de septiembre, del profesor Salomón: Debe proyectar todo lo que quiere lograr

Quienes nacieron en esta fecha, 2 de septiembre, son personas que están influenciadas por la conexión y la unidad, que no les gusta mantenerse en soledad, que se les facilitan las alianzas y sociedades. Para declarar mucha prosperidad en este año, debe prender una vela de color amarillo.

El color del día, es el blanco; El número, el 2380, y la recomendación, realizar un buen sahumerio en su casa o negocio.

Horóscopo del día 29 de agosto

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

En este mes algo con el amor cambiará o se solucionará. Tiene que reflexionar acerca de la situación de sus relaciones con otras personas, pues es posible que deba realizar varios cambios. Debe continuar con sus proyectos, no se puede rendir hasta que alcance todas sus metas

Número del día: 3490.

Recomendación: El incienso de chocolate y el coctel de poder.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

No pelee con sus familiares, con su pareja ni con sus amigos. Revise que su hogar esté lleno de armonía y amor, pues ahí es donde se encuentra su felicidad. Todo lo que desee y planee, tendrá éxito, pues vendrán grandes cosas para usted.

Número del día: 9918.

Recomendación: El vino para el amor y la garrafa de la prosperidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

En los próximos días le llegará un dinero de una fuente inesperada, pero debe saber como manejarlo e invertirlo. Se encuentra pasando por un gran momento, donde todo lo que desee, debe decretarlo, pues le ayudará mucho a cumplir todo lo que se propone. Le llegarán muy buenas noticias relacionadas con el amor, si ya tiene una relación, se verá fortalecida.

Número del día: 0233.

Recomendación: El velón lluvia de plata y el kit de trabajo.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Le llegará mucha prosperidad y riqueza a su vida, sus días estarán inundados de fortuna. Si se encuentra a la espera de algún dinero, tenga mucha esperanza, pues en los próximos días le estará llegando. Debe revisar que está haciendo mal en su parte laboral, pues debe corregirlo prontamente.

Número del día: 4078.

Recomendación: Las 73 mieles de poder.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En próximos días, tendrá muchas invitaciones a diferentes viajes, su vida estará llena de movimiento y debe saber aprovecharlo. Deje guiar su vida y sus decisiones de su intuición, pues será muy acertada.

Número del día: 1368.

Recomendación: El velón abre caminos y el agua direccionada a la sabiduría.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Siga adelante con todos sus planes, pues se verá bien recompensado, no deje que el orgullo se meta en sus relaciones, puesto que es la razón que no deja que florezca el amor. Enojarse no es la solución a nada, recuerde dialogar para solucionar los problemas

Número del día: 5908.

Recomendación: El reventador y las feromonas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Debe cuidarse mucho su salud, cambie su forma de trabajar y su alimentación, pues esto es importante para que todo pueda mejorar. Le llegarán nuevas oportunidades que pueden ser interesantes, sin embargo, está en usted si quiere nuevos cambios en su vida.

Número del día: 9403.

Recomendación: Las gotas milagrosas de Santa Marta y el kit de suerte rápida.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe cuidar todo lo que tenga que ver con su trabajo, debe mejorar la relación con sus compañeros y jefes, además de cumplir responsablemente con todas las tareas que le son encargadas. Si desea cambiar su hogar, o realizarle algunas mejoras, es un gran momento para hacerlo.

Número del día: 4450.

Recomendación: El velón de las siete potencias y la casa de Santa Marta.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

El dinero va y viene, tendrá que pagar, pero también tendrá que recibir. Le llegarán muy buenas ideas, si desea emprender o invertir, es un gran momento para hacerlo. También le propondrán viajes relacionados con estudios o trabajo y debe aceptarlos, pues le traerán grandes bendiciones.

Número del día: 0422.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones con su familia deben fortalecerse, con sus hijos y con sus padres, pídales su bendición, pues no hay alguna más fuerte que la de padre y madre. Próximamente, tendrá nuevos proyectos, sin embargo, antes que nada, debe creer que van a salir bien, pues son un pilar fundamental para que todo le pueda salir como espera.

Número del día: 1456.

Recomendación: El incienso de palo santo y el agua de hierro.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá mucha suerte en los juegos de azar, debe saber usar su sabiduría para tener éxito, recuerde no tomar decisiones por impulso, pues pensar bien las cosas le traerá una gran recompensa.

Número del día: 0344.

Recomendación: El extracto de jugador y el vencedor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Tenga mucho cuidado con sus peleas y disgustos, pues recuerde que cuando está de mal genio, dice palabras que ofenden, y eso no se puede borrar, pues dejan heridas en el corazón. El dinero que está esperando llegará prontamente y tendrá nuevos cambios para bien en su trabajo

Número del día: 1066.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés y el baño liga del dólar.

