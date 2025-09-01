Deportan desde Chile a 65 extranjeros con destino a Colombia y República Dominicana

Este domingo 31 de agosto fueron expulsados del país 65 ciudadanos, 55 de ellos eran de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, según las autoridades, con este hecho ya son 812 deportaciones en este año.

“Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigente expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros”, detalló la jefa de la Prefectura de Migraciones de Chile, Polly Ureta.

Estas expulsiones se realizan durante las crisis de seguridad que afectan al país desde 2021, y que según las autoridades ha aumentado convirtiéndose en la principal preocupación de la ciudadanía.

“Con esta diligencia se completan 21 vuelos de expulsión desde que asumió el Gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, «y casi 4.000 las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado»” explicó el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.