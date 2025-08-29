Concierto de Silvestre Dangond: Cierres viales y rutas alternas

“El último baile” es el nombre de la gira más reciente que está haciendo el cantante vallenato Silvestre Dangond. En el marco de este evento que se realizará durante el viernes 29 de agosto y el sábado 30 de agosto se realizarán varios cierres viales.

El evento que tendrá como escenario el Estadio El Campín, en el corazón de Bogotá tendrá una llegada masiva de asistentes y fanáticos del artista de todas partes del país, lo que hará que la movilidad tenga una serie de controles importantes a tener en cuenta para quienes transiten por la zona de Teusaquillo.

Cierres viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado. Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

(avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur. Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B bis y calle 53B , se deberá implementar el carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental), entre calle 53B bis y avenida calle 57.

, se deberá implementar el carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental), entre calle 53B bis y avenida calle 57. Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

y acceso parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados. Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B bis y calle 57A, (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas a borde de vía sobre el sendero peatonal, con el fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera NQS.

(la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas a borde de vía sobre el sendero peatonal, con el fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera NQS. Cierre del carril oriental de la calzada Oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberá ser canalizado para los ciclistas que transiten por el sector el día del desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización, el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclistas; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal, se requiera direccionar a los ciclistas a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Rutas disponibles de Transmilenio:

Transmilenio presentó en sus redes sociales las alternativas para movilizarse estos dos días al concierto de Silvestre Dangond:

Estaciones: Movistar Arena y Campín – UAN: 13 rutas troncales.

Calle 63, 53, Carrera 24 y Av. NQS: 23 rutas zonales.

A la salida, ocho rutas especiales.

🎶 El vallenato se toma El Campín con dos noches de parranda 🪗🇨🇴



Este viernes 29 y sábado 30 de agosto, #TransMi te lleva al concierto de Silvestre Dangond y Juancho 'El Último Baile' y te regresa seguro, rápido y a precios justos:



🚏 Movistar Arena y Campín – UAN: 13 rutas… pic.twitter.com/oem0wqAYj3 — TransMilenio (@TransMilenio) August 29, 2025

El concierto de Silvestre Dangond además contará con la presencia de Juancho de la Espriella y se espera que hayan más sorpresas.