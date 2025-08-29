Álvaro Uribe rechazó reunión con el presidente Petro dos días después del atentado a Miguel Uribe

Sigue el rifirrafe entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro y esta vez, el exmandatario aprovechó para confesar que dos días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un ministro del Gobierno le propuso reunirse con el presidente Gustavo Petro, pero no aceptó la invitación, ya que considera que los encuentros anteriores habían sido “infructuosos”.

“Un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente. Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil”, aseguró el exmandatario.

Asimismo, Uribe señaló que algunos mensajes del presidente Petro en redes sociales contra Miguel Uribe y su familia habrían sido, en sus palabras, una instigación para que se cometiera el crimen. Además, advirtió que se estarían promoviendo teorías que, según él, buscan desviar la atención de los responsables intelectuales del asesinato.

“Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”, agregó.

El presidente Gustavo Petro ha defendido a la jueza que condenó al exmandatario

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado cuestionó a Uribe lo acusó de desviar la atención de hechos que calificó como “crímenes de humanidad”.

Asimismo, también defendió a la jueza Heredia, quién condenó al expresidente y la comparó con figuras históricas como Policarpa Salavarrieta.

“Se enfurece porque se defiende a la jueza que lo condenó. Claro que la defiendo. Hoy ella está como estuvo Policarpa Salavarrieta, hoy en la plaza de Mártires en Bogotá”, aseguró.

Finalmente, Petro concluyó que no volverá a responder por escrito al expresidente, afirmando que lo hace por respeto a la jueza que lo condenó, expresando que espera que, “una vez cumpla su pena o recupere la libertad, Uribe pueda mirar de frente al pueblo colombiano”.