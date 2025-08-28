Europa reimpondrá sanciones de la ONU contra Irán por incumplimientos en sus compromisos nucleares

Francia, Reino Unido y Alemania activaron este jueves, 28 de agosto, un mecanismo que permite reimponer sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán, alegando incumplimientos en los compromisos pactados en el acuerdo nuclear de 2015 sobre su programa nuclear.

Estos países europeos, que conforman el E3, enviaron una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que “invocan el mecanismo conocido bajo el nombre de ‘snapback’”, que inicia un proceso de 30 días para reimponer una serie de sanciones suspendidas hace diez años.

Manifestaron que esta decisión persigue su objetivo fundamental de que Irán “nunca busque, adquiera, ni desarrolle un arma nuclear”.

A su juicio, Teherán ha incumplido de forma “clara y deliberada” el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015 sobre su programa nuclear. Defienden que las sanciones conllevan “graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear”.

El conflicto de 12 días que se presentó en junio entre Irán e Israel, apoyado por Estados Unidos, obstaculizó los diálogos que abordaban la situación nuclear iraní. A raíz de esto, el grupo de países del E3 amenazan con reactivar las sanciones, si no se logran avances diplomáticos en el plazo de 30 días del proceso invocado en la ONU.

En cuanto a la guerra de hace dos meses, Israel afirma que su objetivo era frenar el programa nuclear de Irán. Para ello, junto a EE. UU., realizaron bombardeos a las mayores instalaciones nucleares de este país.

Como resultado, se estancaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero además, Teherán restringió la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas.

Así pues, el Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, sostendrá una reunión de emergencia el viernes para abordar el asunto.

Los infructuosos esfuerzos de Europa por un acuerdo nuclear con Irán y Estados Unidos

Las conversaciones con Irán acerca de su situación nuclear han presentado múltiples contratiempos, pese a la firma del acuerdo internacional de 2015, en el que se estableció que el programa tendría fines civiles.

Para empezar, las potencias occidentales, tales como los países del E3 o Estados Unidos, aseguran desde hace décadas que el programa nuclear de Irán tiene objetivos militares. Teherán niega estas acusaciones.

Por otro lado, en 2018, Estados Unidos, en el primer mandato de Donald Trump, se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. Dicha decisión socavó el acuerdo, en tanto que “Irán dejó de implementar sus compromisos”, tal como afirman Francia, Reino Unido y Alemania, que continuaron participando en el mismo.

Más adelante, luego del conflicto con Israel, Irán suspendió la cooperación con el OIEA, al reprocharle a esta organización de la ONU el no haber condenado los bombardeos tanto del país hebreo como de Estados Unidos.

En su carta al Consejo de Seguridad de la ONU, los países del E3 indicaron que: “Desde 2019, Irán ha excedido los límites establecidos sobre uranio enriquecido, agua pesada y centrifugadoras, ha restringido la capacidad del OIEA para realizar actividades de verificación y monitoreo del acuerdo y ha abandonado el proceso de implementación y ratificación del Protocolo Adicional a su Acuerdo de Salvaguardias Amplias”.

Por otra parte, si bien los expertos estiman que los bombardeos de Israel causaron daños en las infraestructuras, no destruyeron el programa nuclear de Irán y tampoco hay claridad sobre la ubicación de las reservas de uranio enriquecido.

El E3 subrayó en su misiva que “Irán carece de justificación civil para su arsenal de uranio altamente enriquecido” y calificó su programa nuclear como “una clara amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, aunque Teherán insiste en su origen pacífico.

Reacciones tras la imposición de sanciones de la ONU contra Irán

La iniciativa del E3 ha dejado toda clase de reacciones entre aliados y enemigos de Irán, partiendo por las fuentes diplomáticas de estos países.

En su misiva, los ministros de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, y Alemania, Johann Wadephul, además del canciller francés Jean-Noël Barrot, añadieron que utilizarán este periodo de 30 días para intentar alcanzar una solución negociada que evite el restablecimiento de las sanciones.

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que su país responderá a esta decisión, que calificó como “ilegal e injustificada”. En adición, la cancillería iraní advirtió que “esta decisión de los tres países europeos socavarán gravemente el proceso de interacción y cooperación en curso entre Irán y el OIEA”.

Según la AFP, una fuente de la diplomacia francesa afirmó que le comunicaron a Irán que “no le conviene recurrir a una escalada y que aprovechen estos 30 días para realizar esfuerzos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el “restablecimiento” de las sanciones, pero declaró que su país sigue disponible “para un compromiso directo con Irán”.

Asimismo, el representante israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó la decisión del E3 como un “paso importante” en el camino para detener el programa nuclear iraní.

Pero el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polyanskiy, criticó la decisión de los países europeos y afirmó que “no tiene absolutamente ninguna base legal”.