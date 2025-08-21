Violencia entre hinchas de Independiente y U de Chile: Boric responsabilizó a la Conmebol

Más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos en la madrugada de este jueves por los graves incidentes en la tribuna durante el juego entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que dejaron más de una veintena de heridos. El partido fue cancelado a raíz de estos sucesos.

Según un parte policial difundido este jueves, un total de 111 personas fueron aprehendidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños” por los incidentes en el estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Todos los detenidos son de nacionalidad chilena, salvo un argentino y una persona cuya procedencia se desconoce.

En tanto, la última cifra de heridos difundida por las autoridades se elevó a 22, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados. Uno de ellos, de nacionalidad chilena, presenta una fractura de cráneo.

El minuto a minuto de los incidentes durante el partido de Sudamericana en Argentina

Los violentos incidentes comenzaron sobre el final de la primera mitad, cuando fanáticos radicales del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio empezaron a lanzar objetos contundentes extraídos de la estructura como butacas, trozos de concreto, palos y hasta inodoros completos, hacia la parte baja, donde había hinchas de Independiente.

Aficionados del cuadro argentino intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de Infantería y la evacuación de los hinchas chilenos.

Sin embargo, un grupo numeroso de partidarios de Independiente logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados de Universidad de Chile, que fueron atacados violentamente, pues no se había completado el proceso de evacuación.

Todo esto fue producto de un clima de tensión, del cual aficionados de ambos equipos acusan provocaciones y enfrentamientos desde la previa del cotejo.

Las autoridades aún investigan lo sucedido a detalle, pero las versiones preliminares apuntan que el anterior habría sido el desarrollo de los hechos.

Las acciones en el terreno de juego se suspendieron sobre el inicio del segundo tiempo, cuando el segundo choque de la serie se encontraba igualado a uno, pero con un global de 1-2 a favor de los chilenos.

Según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.

El organismo rector del fútbol sudamericano prometió pronta respuesta para la resolución de este caso, incluyendo potenciales sanciones y multas tanto a los equipos implicados, como a la plaza.

No obstante, el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante este compromiso y tildó de “irresponsable” a la organización y dijo este jueves que enviará a su ministro del Interior a Argentina para que acompañe al embajador José Viera en la supervisión de la situación de los heridos y detenidos, “sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, tal como escribió en su cuenta en la red social X.

Por su parte, Michael Clark, presidente de la ‘U’ de Chile, declaró que: “La situación estaba muy tensa. Yo creo que efectivamente hubo riesgo, tanto para el plantel, como para la prensa y para nosotros, y tanto es así que la seguridad que ellos montaron fue sobrepasada, y llegaron hinchas donde estaban hinchas de la ‘U’. Eso lo dice todo”.

Mientras que del lado argentino, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti defendió el operativo de seguridad y apuntó a los hinchas radicales del cuadro visitante como los detonantes de la violencia: “Por lo que vio todo el mundo, y las propias autoridades de seguridad, de la Conmebol y de la ‘U’ de Chile, hay un claro responsable acá que es el simpatizante de la Universidad de Chile”.

El segundo caso de violencia protagonizado por hinchas chilenos a nivel internacional este año

Los violentos disturbios en el estadio de Independiente de Avellaneda, en Argentina, son los segundos que protagonizan este año hinchas chilenos en un compromiso internacional, después de la suspensión del encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza en abril por una invasión al terreno de juego, derivada de la muerte de dos hinchas del equipo santiaguino atropellados por un vehículo de la policía local en los minutos previos del compromiso.

La policía había llegado a las inmediaciones del estadio para reprimir a un grupo de aficionados que, al parecer, se habían reunido para forzar el ingreso a la cancha. Cuando se conoció la noticia, con el partido en juego, miembros de la barra brava de Colo-Colo comenzaron a protestar contra las fuerzas policiales y a romper las vallas acrílicas del estadio, sin que la seguridad lo impidiera.

Al igual que anoche, en medio del Independiente - ‘U’ de Chile, los incidentes dejaron varios heridos y detenidos. En este caso, Colo-Colo fue duramente sancionado por la Conmebol con la derrota del juego, una sanción económica y el cierre del estadio para los siguientes compromisos internacionales.

De vuelta en Argentina, el presidente Gabriel Boric aseguró que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro del plantel y los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol a nivel local e internacional.