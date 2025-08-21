Por nueve horas será suspendido el servicio de energía en Arjona, bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en su compromiso de mejorar la calidad y continuidad del servicio en el departamento de Bolívar. Por ello, este jueves 21 de agosto, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, nuestro personal técnico desarrollará una intervención prioritaria sobre las estructuras de los circuitos Gambote 5 y Gambote 6.

Durante la ejecución de estos trabajos será necesario interrumpir el servicio de energía en el casco urbano de Arjona. Estas acciones son fundamentales para fortalecer la red eléctrica, minimizar riesgos y garantizar un servicio más seguro y confiable para todos los usuarios del municipio.

Afinia agradece la comprensión de la comunidad y reitera que estas labores forman parte de su plan de inversiones y mantenimiento para asegurar una infraestructura moderna y al servicio del bienestar de los arjoneros.