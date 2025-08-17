Resultados de la Lotería de Boyacá HOY sábado 16 de agosto: consulte el número ganador

Miles de personas en el país esperan ansiosas el resultado de este gran sorteo. Así como le da la posibilidad a aquellos que la jueguen de ganar el premio mayor, también sirve como referencia para definir los ganadores de las diferentes rifas que realizan las personas alrededor del país.

Este sorteo que se lleva a cabo a partir de las 10:40 p.m. lo pueden seguir en vivo a través de las redes sociales.

La Lotería de Boyacá, que fue fundada en 1923, es uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia.

Resultado de la Lotería de Boyacá HOY 16 de agosto

Durante la emisión de hoy, el billete que fue premiado con el Premio Mayor fue:

¿Cómo puede jugar la Lotería de Boyacá?

Para que pueda ser uno de los ganadores de la Lotería de Boyacá, usted debe adquirir el billete a través de los vendedores autorizados. Cada uno de esos le ofrecerán una variedad de combinaciones de números y series, en dónde usted puede escoger el que más le guste.

Puede conseguirlos en puntos de recaudo como SuperGIROS, Efecty o Paga Todo.

Asimismo, si usted lo prefiere, puede realizar la compra en línea a través de la página web oficial de la Lotería.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Es importante destacar que los premios de la Lotería de Boyacá varían según la cantidad de coincidencias que tenga su billete con el número y la serie sorteados.

Tenga en cuenta que cada uno de los sorteos mencionados anteriormente, establece diferentes categorías de premios, según el nivel de acierto.

¿Cómo cobrar los premios?

Las personas deberán seguir un proceso en específico, el cual varía dependiendo del lugar y el monto que ganó.

Si su premio le da derecho a otro billete o fracción, puede cobrarlo en efectivo, o puede hacer recambio por lotería del próximo sorteo. Esto lo podrá realizar a través de su vendedor de confianza o en las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados cuya dirección y teléfono aparece en el billete o fracción. Si el valor bruto (antes de impuestos) de su premio es igual a 48 UVT y hasta las 140 UVT: Debe diligenciar la información al respaldo de su premio original y dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para reclamar el pago de su premio. Premios superiores a 140 UVT: El ganador debe comunicarse por correo electrónico a la dirección premios@loteríadeboyaca.com o puede acercarse personalmente a la sede principal en Tunja para completar el proceso de validación.

