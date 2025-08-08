Evo Morales invita a no votar en las presidenciales de Bolivia para evitar un triunfo de la derecha

El expresidente de Bolivia Evo Morales empezó este viernes una campaña para que sus seguidores no voten por ningún aspirante a la presidencia.

El exlíder oficialista, que no pudo inscribirse como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto, aseguró que el voto nulo no será el que le abra “las puertas a la derecha” en Bolivia. “A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce”, escribió en la red social X.

El mandatario boliviano entre 2006 y 2019 añadió que “a la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político”.

¿Qué tal pintan las elecciones presidenciales de Bolivia de la próxima semana?

Las últimas encuestas electorales en Bolivia colocan a los opositores Samuel Doria Medina de la alianza Unidad y Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre, como los candidatos con mayor intención de voto.

En el caso del segundo aspirante en mención, fue presidente del país sudamericano entre 2001 y 2002.

Morales tiene una inhabilitación constitucional para buscar un cuarto mandato presidencial. Sin embargo, el expresidente intentó inscribirse en los comicios con el Partido Nacional de Acción Boliviano (Pan-Bol), dado que recientemente perdió su liderazgo de casi 30 años en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no permitió la inscripción de Pan-Bol, debido a que el partido perdió su personalidad jurídica.

Por otro lado, el exmandatario también está alejado del presidente actual, Luis Arce, por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del MAS. Esto provocó una ruptura en el oficialismo que venía gestándose desde la crisis política del 2019.

Arce renunció a su reelección y el MAS eligió al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo como candidato oficialista. No obstante, las encuestas recientes lo colocan por debajo del 3% de intención de voto.

De tal forma, Evo Morales insistió en el mensaje publicado en su X, en no votar por ninguno de los candidatos a los próximos comicios generales.

El exmandatario señaló que “a la derecha le abren las puertas las listas de candidatos y candidatas que no representan los intereses populares. El voto nulo no legitima el retorno de la derecha, lo denuncia por fraudulento. El voto nulo es la última opción que queda a quienes pensamos que estas elecciones son ilegítimas”.

Los seguidores de Morales han abierto casas de campaña para llamar al voto nulo o en blanco en varias regiones del país. Hoy en la ciudad central de Cochabamba se realizará una caravana para impulsarlo.

Por otro lado, el expresidente tiene una orden de captura por un caso de trata agravada de personas, por supuestamente haber tenido una hija con una menor de edad cuando era presidente.

A raíz de lo anterior, Morales se mantiene desde el año pasado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, rodeado por al menos 2.000 de sus seguidores quienes lo protegen de una captura.

Los bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en menos de dos semanas y en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y una inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad.