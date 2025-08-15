Juez ordenó a la Gobernación del Tolima nombrar docentes en colegio de Herveo

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Joaquín Torres, confirmó que a través de una acción de tutela logró que se le ordenara a la Secretaría de Educación del Tolima nombrar los docentes que requieren los estudiantes del colegio Marco Fidel Suarez del municipio de Herveo.

“Los estudiantes de esta institución educativa deben recibir la educación como en cualquier colegio de Colombia, pero en el municipio de Herveo no hay docente de matemáticas, entonces el docente de educación física enseña matemáticas y religión”, dijo el Rey de las Tutelas.

A la vez contó que al docente que es ingeniero de sistemas enseña matemáticas, química y física “Esto llevó a los estudiantes a desesperarse porque no se están capacitando correctamente, hicieron huelga y cerraron vías”.

Según Joaquín Torres, al conocer la situación decidió a través de la Fundación Leypoar ayudar a la comunidad educativa del municipio de Herveo “Radiqué la tutela y la ganamos, le dieron un mes al departamento del Tolima a través de la Secretaría de Educación para nombrar los docentes que se requieren”.

Por otra parte, en la decisión judicial también se le ordenó al programa Computadores para Educar para que se entregue a la comunidad educativa 413 computadores que están desde el mes de abril guardados en una bodega.

“Esta es una problemática nacional y es un tema que la fundación Leypoar le está entrando con fortaleza y considero que vamos a generar un cambio en el Gobierno Nacional”, puntualizó Torres.