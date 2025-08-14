Colombianos, congresistas republicanos y diplomáticos rinden homenaje a Miguel Uribe en Miami-Dade

A las 10:30 de la mañana, hora local, se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Doral, Florida, ciudad del condado Miami-Dade.

Docenas de colombianos, entre ellos simpatizantes del partido Centro Democrático y ciudadanos en general, se reunieron para rendir homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado este miércoles en Bogotá, dos días después de su fallecimiento.

A la conmemoración también asistieron políticos estadounidenses y diplomáticos. Entre ellos, la representante republicana María Elvira Salazar, quien compartió imágenes de la misa en sus redes sociales y afirmó que Miguel Uribe “dejó su huella para siempre en Colombia”.

El legislador republicano Carlos Giménez también estuvo presente y reiteró su llamado a que se haga justicia por el asesinato del precandidato presidencial.

En el marco del homenaje, el secretario de estado Marco Rubio volvió a pronunciarse sobre el crimen, “es muy lamentable lo que hemos visto con la muerte del senador Uribe, es una cosa muy trágica, y obviamente nos preocupa la violencia política en Colombia y en cualquier país, pero en un país como Colombia que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentre en un momento como este”.

“Obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones que tanto han hecho para lograr lo que se pudo lograr en Colombia y que no se puede perder”, dijo Rubio desde el Departamento de Estado en Washington DC.

La vicecónsul de Israel en Estados Unidos, Ayelet Black, asistió en calidad de enviada especial del gobierno de Benjamín Netanyahu. Horas antes, el primer ministro israelí expresó su pesar y destacó que Miguel Uribe fue “un fiel amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana”. Black afirmó que su asesinato fue “un crimen atroz contra la democracia”.