Policía capturó a un hombre con moto adulterada en vía Sincelejo – Calamar

En medio de actividades de registro y control por parte de la Policía Nacional, a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, se logró en las últimas horas la captura en flagrancia de un hombre de 28 años en la vía Sincelejo-Calamar, kilómetro 134, ruta 2515, quien se movilizaba en una motocicleta que tenía adulterados sus sistemas de identificación.

Durante un plan de registro y solicitud de antecedentes a personas y motocicletas, los uniformados abordaron a este ciudadano, evidenciando que los números de chasis y motor de la motocicleta habían sido modificados para evadir los controles de las autoridades.

Funcionarios expertos en automotores de la Seccional de Investigación Criminal trabajan para lograr la plena identificación de la motocicleta y posteriormente devolverla a su propietario. Asimismo, el hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder judicialmente por esta conducta delictiva y será la justicia quien defina su situación legal.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el control de delitos relacionados con automotores, invitando a la comunidad a verificar la legalidad de sus vehículos y a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes”, manifestó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.