Polémica en Cartagena por mural contra expresidente Álvaro Uribe

Voces a favor en contra ha generado el mural que fue pintado por opositores al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue pintado por integrantes del Pacto Histórico y la Coordinadora Departamental por el Cambio en Bolívar

Se trata de una de la pared noroccidental del puente de Las Gaviotas que fue utilizada para pintar las palabras en amarillo “Uribe Culpable” en fondo negro, previamente los manifestantes se habían concentrado en los bajos de la estructura finalizando con el mural.

Diter Olarte, miembro del partido Centro Democrático rechazó la actividad y manifestó, “estos tipos tienen que aprender a respetar, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden dañar la imagen de una persona de esa forma? Es un total atropello, es un llamado a la violencia, esto es un llamado al irrespeto. Siempre que salimos a marchar lo hacemos con respeto.”

Se conoció que la actividad se realizó este domingo para no coincidir con la movilización del pasado 7 de agosto, en la que seguidores de Uribe llevaron a cargo marchas en varias ciudades del país.