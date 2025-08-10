Congresista de EE. UU. critica a Petro por respaldo a Nicolás Maduro

Colombia

Tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, el presidente Gustavo Petro respaldó a Nicolás Maduro asegurando que el mandatario venezolano “ha ayudado” a Colombia.

Por su parte, la congresista estadounidense María Elvira Salazar cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que este manifestara su apoyo a Nicolás Maduro.

“Sabemos por qué defiendes a Maduro: porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales”, señaló Salazar a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento se da en medio de la tensión diplomática generada por la decisión de Washington, que considera al mandatario venezolano como uno de los principales responsables de actividades de narcotráfico y vínculos con grupos criminales.