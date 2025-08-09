Tras suspensión de servicios, afiliados de Nueva EPS pueden asistir a citas en la Clínica Primavera

A partir de este sábado 9 de agosto, los más de 230 mil afiliados a Nueva EPS podrán asistir a las citas que tenían programadas, tanto en consulta externa, como en atención especializada, ayuda diagnostica, entre otros.

Así lo informó la EPS: “Tras superar la situación ocurrida recientemente, tanto el equipo directivo de Nueva EPS como el de la Clínica Primavera, anunciaron de manera conjunta la continuidad de la prestación de los servicios en salud para los afiliados que venían siendo atendidos en dicha institución”.

Leer más: Más de 400 órdenes de arresto y medidas judiciales por desacato enfrentan la Nueva EPS en Caldas

En ese sentido, los ciudadanos podrán asistir sin problema al centro de salud. “Los efectos de esta decisión son inmediatos y permiten que todos los servicios agendados tanto en consulta externa, como en atención especializada, ayuda diagnostica, entre otros, se presten de manera regular de acuerdo con su programación”.

La deuda por la que fueron suspendidos los servicios a los afiliados de la Nueva EPS en la Clínica Primavera de Villavicencio es superior a los $22.945 millones y, por lo tanto, el centro de salud anunció ayer la suspensión temporal. Sin embargo, esta medida duro apenas un día.

Leer más: Compromisos entre la Nueva EPS y usuarios levantaron los bloqueos viales en Santa Rosa de Cabal

Ahora bien, recordemos que la suspensión fue una medida que tomó la clínica luego de meses en los que mantuvo la prestación de los servicios sin los recursos necesarios y que llevaron a problemas en la estabilidad del cuerpo médico