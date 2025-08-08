Reto Elecciones 2026: Eventual candidatura de Iván Cepeda podría causar terremoto en Pacto Histórico

Colombia

En Caracol Radio le contamos cómo se sigue moviendo el tablero político de cara a las elecciones de 2026.

La eventual candidatura presidencial del senador Iván Cepeda podría causar un terremoto en la consulta del Pacto Histórico. ¿Otros nombres declinarían sus aspiraciones para apoyarlo?

La decisión del senador Iván Cepeda tiene en expectativa a los 7 precandidatos que ya ha definido el Pacto, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Carolina Corcho, Daniel Quintero, Susana Muhamad y Alí Bantú.

Los primeros nombres, Pizarro y Bolívar, quienes se perfilan como posibles favoritos y que recogen en cierta medida las bases del Petrismo, conocimos que podrían optar por dar un paso al costado, sí llega a confirmar Cepeda su intención de lanzarse.

Aunque están ya trabajando en sus precampañas, activos en redes y con reuniones con algunos sectores, la sensación que hay en un sector del partido de gobierno es que Cepeda se podría convertir en un símbolo de unión para la izquierda, dicen que es innegable el impacto que ha tenido tras el triunfo con la condena al expresidente Uribe, cosa podría terminar siendo decisiva para inclinar la balanza a su favor.

Por el momento ha dicho el congresista que para él es una decisión supremamente difícil, porque es consciente de lo difícil que sería asumir la presidencia del país. Va a jugar un rol clave también su condición de salud, se ha estado haciendo unos chequeos, y su respuesta oficial estaría llegando entre septiembre y octubre.

¿Va a ser por firmas que el exministro y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes se lance a la Presidencia?

En Caracol Radio conocimos que es una posibilidad que está considerando el exministro también conocido como Mr. Taxes. Aunque no es una decisión tomada aún, y por ende no hay una fecha definida, nos cuentan que es un tema que sí ha venido hablando y planteando con su equipo.

De hecho, hay gente que ha estado en el Congreso “patrocinando” su nombre como precandidato e incluso, se describen como miembros del que sería su comité inscriptor de firmas.

Consultamos a su entorno y lo que nos dicen es que aunque ha estado en conversaciones con el movimiento Unitarios, como ya habíamos contado acá, sigue lejos de consolidarse un acuerdo para la conformación del denominado Frente Amplio.

El problema más allá de eso es que Reyes no estaría de acuerdo con que se apoye a candidatos que vengan de procesos políticos tradicionales, y lo que dicen es que al parecer, ese es el camino que estaría tomando la construcción de ese frente amplio. La decisión dependerá de qué tanta independencia quiere mostrar para la campaña.

¿Miguel Uribe podría ser el candidato presidencial del Centro Democrático?

El Centro Democrático tomó dos nuevas decisiones de cara a la contienda electoral de 2026. La primera de estas es que a finales de octubre o inicios de noviembre, el partido realizará una una encuesta para “elegir un candidato único que vaya a una consulta mucho más amplia de un sector de unidad alternativo al actual gobierno”.

La segunda decisión tiene que ver con el senador Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado hace dos meses en Bogotá. Lo que plantearon entre los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático es que si Uribe Turbay se recupera, él sería el candidato del partido y quien terminaría participando de la contienda de las elecciones a la presidencia de 2026.

El Consejo Nacional Electoral tiene preocupados a congresistas del Pacto Histórico, que buscan reelegirse en las próximas elecciones, pero podrían quedar por fuera de la contienda

Se trata, de los representantes a la Cámara Heráclito Landinez y David Racero, y súmele también a la precandidata presidencial María José Pizarro.

Ellos, como lo hemos contado acá, pertenecen al Partido MAIS, que en noviembre del año pasado aprobó una escisión para que pudieran conformar un nuevo partido, de nombre ‘Progresistas’, pero el proceso está estancado en el CNE.

Esto tiene también en veremos las aspiraciones políticas de cada uno. Racero y Heráclito esperan dar el salto al Senado en la próxima contienda y Pizarro acaba de lanzar su precandidatura presidencial. El problema es que sin completarse este proceso en el CNE, para que Progresistas tenga vida y personería jurídica, no podrían ser candidatos del Pacto, sino que quedarían atados al MAIS.

La próxima semana se espera que se anuncie la convocatoria para los interesados en hacer parte de las listas a Senado y Cámara y a finales de septiembre, se anunciará cómo queda el orden de los que sean avalados. Un mes y medio tiene Progresistas para que el CNE les defina su situación.

Hay un precandidato que, ¿le metió el acelerador a la recolección de firmas?

El ex senador David Luna y precandidato presidencial David Luna informó a través de sus redes sociales que ya recolectó más de 390 mil firmas válidas para poder registrar su candidatura presidencial ante la Registraduría.

Aunque tiene plazo hasta el 17 de diciembre para entregar al menos 635 mil firmas válidas, así como los demás precandidatos que optaron por este mecanismo, él y su movimiento ‘Sí hay un camino’, esperan hacerlo los primeros días de noviembre.