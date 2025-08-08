Netanyahu acusa a Alemania de “premiar el terrorismo” tras suspender la exportación de armamento

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Alemania de “premiar el terrorismo de Hamás” tras la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender indefinidamente las exportaciones de armamento que pudiera ser utilizado en ataques contra objetivos en la Franja de Gaza, en medio de un conflicto que ya supera los dos años.

“En lugar de respaldar la guerra justa de Israel contra Hamás, responsable del ataque más atroz contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamás con su embargo de armas a Israel”, señaló la oficina de Netanyahu en un comunicado.

La medida de Berlín se anunció poco después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara un plan militar para ocupar la Ciudad de Gaza. “El objetivo de Israel no es apoderarse de Gaza, sino liberarla de Hamás y permitir que allí se establezca un gobierno pacífico”, añadió el despacho del primer ministro.

Por su parte, Merz afirmó que Israel “tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás” y que la liberación de los rehenes israelíes, junto con las negociaciones para un alto el fuego, son “nuestra máxima prioridad”. También subrayó que Hamás, organización considerada terrorista por Alemania y la Unión Europea, no debe tener ningún papel en el futuro de Gaza.