Exgobernadores inscribirán comité de firmas para aspirar a la presidencia: Esta es la fecha
Tres exgobernadores y un exalcalde se inscribirán con el movimiento La Fuerza de las Regiones’. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
El próximo lunes 11 de agosto los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria y el exalcalde Juan Carlos Cárdena, inscribirán sus comités de firmas ante la Registraduría, para aspirar como precandidatos a la Presidencia en las elecciones de 2026.
El movimiento, que cada uno inscribirá de forma independiente, se llamará ‘La Fuerza de las Regiones’ y en noviembre, a través de una encuesta, elegirán a un candidato único. Previo a esto, indican desde la campaña que los exgobernadores y el exalcalde, acordaron una vez inscriban sus comités recolectores de firmas, salir a recorrer el país.
La elección de este candidato único, que será quien finalmente participe en la contienda electoral para las elecciones de 2026, se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre. Lo que dicen es que luego de tomar esta decisión, los otros tres precandidatos acompañarán la campaña y también harán un llamado a la unidad nacional.
Señalan que el objetivo, es convocar a otros sectores políticos, que también estén participando de la contienda, “para tener un proceso unido”.
Hay que recordar que debido a que los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria y el exalcalde Juan Carlos Cárdena decidieron optar por inscribirse por firmas, cada uno de ellos deberá recolectar al menos 635 mil firmas y luego presentarlas ante la Registraduría a más tardar el 17 de diciembre de este año, para poder validar sus candidaturas.