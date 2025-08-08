Exgobernadores inscribirán comité de firmas para aspirar a la presidencia: Esta es la fecha

Colombia

El próximo lunes 11 de agosto los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria y el exalcalde Juan Carlos Cárdena, inscribirán sus comités de firmas ante la Registraduría, para aspirar como precandidatos a la Presidencia en las elecciones de 2026.

El movimiento, que cada uno inscribirá de forma independiente, se llamará ‘La Fuerza de las Regiones’ y en noviembre, a través de una encuesta, elegirán a un candidato único. Previo a esto, indican desde la campaña que los exgobernadores y el exalcalde, acordaron una vez inscriban sus comités recolectores de firmas, salir a recorrer el país.

La elección de este candidato único, que será quien finalmente participe en la contienda electoral para las elecciones de 2026, se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre. Lo que dicen es que luego de tomar esta decisión, los otros tres precandidatos acompañarán la campaña y también harán un llamado a la unidad nacional.

Señalan que el objetivo, es convocar a otros sectores políticos, que también estén participando de la contienda, “para tener un proceso unido”.

Hay que recordar que debido a que los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria y el exalcalde Juan Carlos Cárdena decidieron optar por inscribirse por firmas, cada uno de ellos deberá recolectar al menos 635 mil firmas y luego presentarlas ante la Registraduría a más tardar el 17 de diciembre de este año, para poder validar sus candidaturas.