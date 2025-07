EE.UU. experimenta el trago amargo del café a pocos días de la imposición arancelaria de Trump

Aunque el arancel para Colombia y Brasil entra en vigor el 1 de agosto, los consumidores estadounidenses ya comienzan a pagar por los efectos de este anuncio hecho por la Casa Blanca. El precio promedio de venta al público por libra de café molido fue de $8,13 dólares en junio, un aumento de más de 1 dólar por libra desde principios de año. (Foto: Jonathan WONG/South China Morning Post via Getty Images) / South China Morning Post

Los estadounidenses se preparan para el aumento en los precios del café, la bebida favorita de millones de personas en la Unión Americana, a pocos días de que entren en vigor los aranceles a este producto principalmente Made in Colombia y Made in Brasil. La administración Trump asegura que su plan arancelario no afectará el precio al consumidor, expertos dicen lo contrario.

Este 1 de agosto, los estadounidenses podrían empezar a experimentar el trago amargo arancelario en su café, la bebida oscura más popular del país. Y es que la Unión Americana es el mayor consumidor de café en el mundo, con 516 millones de tazas de café al día.

En dos semanas entrará en vigor el arancel del 10% para los productos importados desde Colombia y el 50% para los productos brasileños. Dos de los principales proveedores de café en Estados Unidos.

Y aunque aún faltan días para la imposición arancelaria, ya se comienzan a ver los efectos de este anuncio hecho por la Casa Blanca. Los precios del café tostado en Estados Unidos aumentaron un 12,7 % en junio en comparación con el año anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El precio promedio de venta al público por libra de café molido fue de $8,13 dólares en junio, un aumento de más de $1 dólar por libra desde principios de año.

A pesar de esto, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt aseguró que los aranceles “no son inflacionarios y por el contrario el país ha recaudado billones de dólares en inversión” debido a que compañías comienzan a trasladar su producción a Estados Unidos

¿Podría Colombia ganar con esta imposición arancelaria?

A pesar del aumento en los precios y la amenaza de aranceles, el consumo de café en Estados Unidos no disminuirá por el contrario, según la firma de investigación de mercado Custom Market Insights, se proyecta que el tamaño del mercado estadounidense del café crecerá y pasará de $90 mil millones de dólares en 2025 a casi $151 mil millones de dólares para 2034, un aumento del 66% en casi una década.

El año pasado, las importaciones de café en Estados Unidos ascendieron a casi 1,5 millones de toneladas métricas, con un valor cercano a los $9.000 millones de dólares.

Colombia podría ser un ganador en esta ecuación. El 38% del café que consume Estados Unidos proviene de Brasil, mientras que el 18% proviene del territorio colombiano. Expertos aseguran que los cafeteros brasileños podrían empezar a tostar su café en Colombia para evitar una imposición arancelaria más alta.

Así mismo, para mantener bajos los costos, importadores de café en Estados Unidos estarían considerando abastecerse más de café de países alternativos como El Salvador y Colombia y reducir la adquisición de café brasilero.

Los empresarios colombianos que exportan café hacia la Unión American asegura que frente a los aranceles de la administración Trump, el país no está en una cancha desequilibrada frente a los países competidores, pues otros países de Latinoamérica también pagarán arancel de 10%, pero los asiáticos como Indonesia y Vietnam enfrentarán cobros de 32% y 46%, respectivamente.