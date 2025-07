Murió Malcolm-Jamal Warner a los 54 años por accidente en Costa Rica: recordado por ‘The Cosby Show’

Malcolm-Jamal Warner, principalmente reconocido por su papel como ‘Theo Huxtable’ en ‘The Cosby Show’, falleció a los 54 años tras un trágico accidente en Costa Rica.

Según las autoridades locales, el actor murió ahogado el domingo en ‘Playa Cocles’, en la provincia de Limón. Mientras nadaba, una fuerte corriente lo arrastró mar adentro.

Aunque fue rescatado por personas en la playa, los socorristas de la ‘Cruz Roja’ no lograron reanimarlo y fue declarado sin signos vitales.

Cabe destacar que Warner alcanzó la fama mundial en los años 80 al interpretar, como ya se mencionó antes, al único hijo varón de la familia Huxtable, en una serie que marcó a generaciones y redefinió la representación afroamericana en la televisión.

Es importante resaltar que participó en las ocho temporadas y los 197 episodios del programa, lo que le valió una nominación al Emmy como actor de reparto en 1986.

Entre sus escenas más recordadas están la discusión con su padre sobre finanzas y el episodio en el que intenta ocultar un arete. Su imagen con una camiseta mal cosida por su hermana Denise es ya parte del imaginario colectivo de quienes vieron la serie.

La carrera de Warner más allá de los Huxtable

El actor enfrentó con dignidad las secuelas que dejaron las acusaciones de agresión sexual contra Bill Cosby, protagonista de ‘The Cosby Show’. En 2015, confesó que el legado de la serie estaba “manchado” y lamentó que, con el tiempo, los Huxtable serían vistos como un simple “cuento de hadas”.

A pesar de esto, Warner nunca negó de su participación en un proyecto que transformó la representación afroamericana en la televisión. En 2023, dijo a PEOPLE: “Todavía estoy orgulloso del legado. Tuvo un profundo impacto en la cultura negra y en la cultura estadounidense”.

Nacido el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, creció junto a su madre, Pamela, quien se convirtió en su representante. Además, fue nombrado en homenaje a Malcolm X y Ahmad Jamal.

Desde pequeño mostró vocación artística, lo que lo llevó a estudiar en ‘The Professional Children’s School’ en Nueva York. Su carrera incluyó papeles destacados en producciones como: Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, American Crime Story, The Resident y Major Crimes, entre otros proyectos, por lo que se consolidó como un actor versátil y comprometido.

Sobre activismo y vulnerabilidad en sus últimos años

Además de su carrera como actor, Warner desarrolló una faceta artística multifacética como músico y poeta. Fue ganador del Grammy a mejor interpretación R&B tradicional y recibió una nominación por su álbum de poesía hablada ‘Hiding in Plain View’.

Por otra parte, en el cine, participó en la comedia romántica ‘Fool’s Gold’ (2008), junto a Matthew McConaughey y Kate Hudson. Por el lado de la televisión, mantuvo una presencia constante con papeles recientes en The Wonder Years, Grown-ish y 9-1-1, donde interpretó personajes memorables que conectaron con nuevas audiencias.

Su último proyecto público fue el pódcast ‘Not All Hood’, que lanzó en junio de 2023 junto a Weusi Baraka y Candace Kelley. El programa abordaba la salud mental en la comunidad negra y ofrecía un espacio de conversación honesta.

Finalmente, es importante acotar que el actor se encontraba de vacaciones familiares en Costa Rica cuando ocurrió el trágico accidente. Estaba casado y tenía una hija, pero decidió mantener sus identidades fuera de la vida pública.