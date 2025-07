Policía de Bolívar celebró el Día del Héroe de la Nación

En un país donde muchas veces el olvido parece ganarle al deber de recordar, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar se resistió este sábado a la indiferencia, en sus instalaciones se vivió algo más que una ceremonia: se respiró dolor contenido, orgullo callado, lágrimas que no siempre se ven, pero que arden en el pecho. Fue un acto profundo de justicia moral para quienes entregaron lo más sagrado —la vida, la salud, la tranquilidad— por defender la paz de todos.

Cada 19 de julio, en virtud de la Ley 913 de 2004, se celebra el Día del Héroe de la Nación y sus Familias. Pero más allá de una ley escrita en papel, es una fecha que debe estar tatuada en la conciencia nacional. Este 2025, Bolívar no solo conmemoró: abrazó con memoria viva a sus héroes, vivos y ausentes, visibles e invisibles.

Desde muy temprano, el ambiente se llenó de solemnidad. La izada del pabellón nacional —lenta, digna, casi sagrada— fue seguida por un minuto de silencio que habló más que mil discursos, y una oración patria que elevó no solo palabras, sino emociones contenidas.

“Hoy nos reunimos para rendir tributo de admiración, gratitud y respeto por el sacrificio realizado por los hombres de la patria, quienes en cumplimiento de su deber han sido asesinados o heridos por los grupos ilegales que delinquen en nuestro territorio”, dijo con voz firme el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Y sus palabras siguientes calaron hondo, incluso entre quienes llevan años reprimiendo las lágrimas: “Nuestros héroes se han convertido en semilla de libertad y de gloria. Siempre vivirán en la memoria de sus familias y en las páginas de nuestra historia.”

La actividad fue liderada por el Grupo Territorial para la Paz de la Policía Nacional, con la participación del mayor Walter Ramos Romero, y un momento espiritual a cargo del presbítero capellán, Raúl Olmos, quien elevó una oración cargada de ternura y esperanza por quienes partieron, y de fortaleza por quienes siguen levantando a diario la bandera del deber cumplido.

Pero lo más poderoso del evento no solo estuvo en las palabras ni en los himnos. Estuvo en los rostros. En el de la madre que aún guarda el uniforme de su hijo como si fuera su segundo corazón. En el de la esposa que, aunque la ausencia le pesa más que el aire, no ha dejado de sonreír con dignidad. En el de los hijos que crecen preguntando por qué su héroe ya no está, y a quienes la patria debe responder con memoria, verdad y gratitud.

La música también tuvo su lugar, porque el arte es la manera más humana de transformar el duelo en homenaje. Las melodías tocaron fibras profundas, como si cada nota pidiera perdón por la ingratitud de un país que, a veces, olvida a sus mejores soldados.

Este homenaje no solo fue para quienes combatieron en el frente, sino también para quienes pelean cada día con el recuerdo, con la soledad, con las heridas invisibles del alma. Para esas familias que son trincheras silenciosas, pero inquebrantables.

En tiempos donde muchos hablan de paz sin recordar a quienes la hicieron posible, este acto fue más que simbólico: fue una declaración de principios, un recordatorio de que no puede haber reconciliación verdadera sin memoria justa.

Bolívar dejó claro que los héroes no mueren cuando caen, sino cuando los olvidamos y por eso, esta fecha no puede quedar sepultada entre efemérides oficiales ni discursos de ocasión. Debe ser vivida, recordada, multiplicada. Porque la paz no se construyó sola: se construyó con el valor de quienes caminaron sabiendo que no siempre regresarían.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Que cada izada de bandera nos haga pensar en ellos. Que cada minuto de silencio sea un eco del amor, del deber y del sacrificio. Porque la patria no es solo un territorio: es también el recuerdo eterno de quienes la amaron hasta el final.