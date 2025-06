Eva Rey aceptó que se equivocó y no publicará entrevista de Emilio Tapia: ¿Quién es Saray Robayo y por qué la mencionan?

La periodista y presentadora Eva Rey ha sido tendencia en las últimas horas en redes sociales. Lo anterior, luego de que compartiera unos fragmentos relacionados con su entrevista a Emilio Tapia, hombre que ha sido cuestionado a nivel judicial en el país por su presunta participación en escándalos de corrupción. De hecho, en la actualidad Tapia está bajo libertad condicional debido al caso de corrupción de Centros Poblados. La intención de la reportera con los clips era promocionar su entrevista, sin embargo, una ola de críticas apareció.

En los fragmentos de la entrevista de Eva Rey a Emilio Tapia se evidencia que conversaron varios temas, entre estos la forma en la que él mantenía relaciones con su pareja Saray Robayo durante el tiempo que estuvo preso, así como dialogaron sobre el escándalo de Centros Poblados

Ahora bien, los comentarios de la ciudadanía sobre la entrevista llevaron a la periodista a tomar la decisión de no publicarla y a borrar cada fragmento que compartió en los últimos días. Incluso, Rey subió un video a su perfil de Instagram explicando más motivos.

Lea también: Procuraduría apeló libertad condicional de Emilio Tapia que fue otorgada por un juez de Barranquilla

“Ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, y no se va a publicar la entrevista. La verdad es que la hice con todo el sentido del interés periodístico, pero entiendo y veo que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada, y que he herido sensibilidades, además, en un momento como el que está viviendo el país”, explicó Rey

Por otro lado, la periodista mencionó que entiende las críticas y que acepta que fue un error entrevistar a Tapia. No obstante, mencionó que continuará ejerciendo el periodismo y realizando más entrevistas, pero aclaró que se enfocará en ser más cuidadosa al escoger a los personajes. “Creo que cuando uno se equivoca tiene que reconocer que lo hizo. He decidido, después de todo lo que me habéis escrito, de lo que he leído, y de todas las llamadas que he recibido, asumir que sí me equivoqué. Seguiré haciendo entrevistas.”

A su vez, dijo que tomará esta situación como una oportunidad para ser mejor. “Esto me sirve para aprender, para trabajar con mayor rigor y para brindaros contenido que guste y diferente, que eso es lo que también creo que me hace a mi diferente”.

Lea también: Emilio Tapia ya goza de su libertad condicional

Igualmente, la periodista le prometió a su audiencia mejorar y brindar contenido de calidad. “Asumo que quizás Emilio Tapia no era el personaje para entrevistar. Quise, como os digo, hacer algo diferente. Sé que el reel que ha dado más que hablar es el del sexo. Pero había preguntas también muy serias y donde lo confronto por todo lo que ha pasado y lo que ha hecho”.

¿Quién es Emilio Tapia?

Emilio Tapia es un abogado y empresario que ha estado involucrado en escándalos de corrupción. Actualmente, cuenta con una medida de libertad condicional relacionada con el caso de corrupción de Centros Poblados, en donde se robaron 70.000 millones que tenían como fin llevar internet a zonas rurales. Por ese caso, Karen Abudinen, tuvo que dejar su cargo como ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Su libertad condicional fue una decisión que tomó un juez de Barranquilla el pasado mes de abril.

Por otra parte, recordemos que en el año 2014 fue capturado y condenado a 17 años debido a que habría participado en el ‘cartel de la contratación’, uno de los grandes escándalos de corrupción de Bogotá. Este se habría presentado durante la administración del exalcalde de la capital, Samuel Moreno Rojas. De hecho, por este caso decidió confesar sus delitos y colaborar con la justicia para obtener beneficios.

Tapia es originario de Sahagún, Córdoba, y mantiene una relación con la congresista Saray Robayo.

¿Quién es Saray Robayo?

La abogada Saray Robayo es representante a la Cámara y es pareja de Emilio Tapia. La congresista apareció en los clips que compartió la periodista Eva Rey en sus redes sociales. De esta forma, es la protagonista de los fragmentos en los que Tapia le cuenta a la periodista su intimidad mientras estuvo recluido.

Robayo es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú, centro educativo en el que laboró hasta que fue contratada en el Ministerio del Interior en el año 2020 como secretaria ejecutiva.

La congresista es de Montería y en las últimas elecciones al Congreso se lanzó por el Partido de la U. En esos comicios logró 120.806 votos, obteniendo así la mayor votación del departamento.

En la actualidad Robayo hace parte de la Comisión Tercera. Pero también integra la Comisión Legal de Cuentas en la Cámara de Representantes.

La congresista se ha dedicado a consolidar políticas relacionadas con la seguridad alimentaria en el país, un tema por el que se ha hecho reconocida recientemente. Incluso, logró que se sancionara una ley en la que se busca que supermercados donen alimentos en buen estado a los bancos de comida.

Por otro lado, el gobernador Erasmo Zuleta es primo de Robayo, y él la habría apoyado para llegar a la Cámara de Representantes.