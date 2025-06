Administración Trump: es casi imposible que Irán logre reactivar su programa nuclear

En las últimas horas partes de un informe clasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos se filtró a la prensa, exponiendo una evaluación preliminar del Pentágono sobre los daños causados por las bombas en los ataques a las tres instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán en Irán.

En este documento se considera que los ataques no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear iraní y probablemente solo lo retrasaron varios meses, y no se destruyó completamente, contradiciendo las recientes declaraciones de Trump.

El informe también indica que algunas de las centrifugadoras iraníes, utilizadas para enriquecer uranio que podría emplearse en un arma nuclear, permanecen intactas.

En entrevista con Caracol Radio, Mike Vigil, el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA aseguró que Irán aún tiene la capacidad de armar una bomba nuclear rápidamente.

“Irán podría actuar rápidamente para construir una bomba nuclear. Yo creo que Irán antes del ataque, ya había sacado el uranio y no destruyeron eso, y esto es grave para Estados Unidos”, dijo Vigil a Caracol Radio.

Agregó que Estados Unidos e Irán “necesitan sentarse en una mesa y resolver los problemas, en disminuir y tratar de detener los ataques entre Israel e Irán. El problema es que Donald Trump no escucha, sus asesores le dicen a todo que sí”, dijo Vigil.

De acuerdo con Vigil, el cese al fuego tampoco funcionará por mucho tiempo “eso no funcionó ni una hora, recordemos que Israel lanzó un ataque en el sistema de radar de Irán”.

Traición

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, criticó duramente este informe calificando de “traición”, y aseguró que es casi imposible que irán logre reactivar su programa nuclear

“No hace falta decir que filtrar ese tipo de información, sea cual sea, sea cual sea la versión, es indignante. Es una traición”, declaró Witkoff durante una aparición en Fox News. “Debería investigarse, y quien sea responsable debería rendir cuentas”.

“Fordo es el último reactor de enriquecimiento que operaba allí. Y le pusimos 12 bombas antibúnker. No cabe duda de que atravesó la cubierta. No cabe duda de que estaba a la altura de la profundidad a la que llegan estas bombas antibúnker. Y no cabe duda de que fue destruido”, dijo Witkoff.

Agregó que “en esos tres emplazamientos, la mayoría de las centrifugadoras, si no todas, resultaron dañadas o destruidas, de tal manera que les será casi imposible reactivar el programa. En mi opinión, y en la de muchos otros expertos que han consultado esos datos sin procesar, tomará varios años”, concluyó.

Witkoff también reveló que Estados Unidos e Irán se encuentran en conversaciones preliminares para reanudar las negociaciones del programa nuclear y dijo que este diálogo es “prometedor”, también afirmó que Washington tiene la esperanza de un acuerdo de paz a largo plazo.

“Ahora nos toca a nosotros reunirnos con los iraníes y llegar a un acuerdo de paz integral, y estoy muy seguro de que lo lograremos”, añadió.

Ante esto, el presidente Trump confirmó que hablará con Irán la próxima semana y probablemente firmen un acuerdo sobre su programa nuclear.