“Nos están llevando a la quiebra”: crisis de precios golpea a paperos de Nariño

Pasto - Nariño

Los productores de papa en el sur del departamento de Nariño enfrentan una de las peores crisis económicas de los últimos años, en parte generada por la sobreoferta, la entrada ilegal de papa desde Ecuador y Perú, las importaciones autorizadas por el Tratado de Libre Comercio y el desplome de los precios en los lugares de cosecha tienen afectados a más de 11 mil productores de campesinos de la región.

Wilson Enríquez, líder agropecuario reconocido en Nariño y miembro de la Mesa Agraria Departamental, alertó que actualmente un bulto de papa de 50 kilos se está vendiendo a tan solo $12.500, mientras que el costo mínimo de producción supera los $30.000. “Es decir, estamos produciendo a pérdida. Para muchos compañeros ya no es viable ni siquiera sacar la cosecha, porque significa invertir más de lo que se recupera”, señaló.

El líder aseguró que algunos agricultores han decidido abandonar los cultivos sin cosechar, mientras otros están dejando la papa regada en los lotes o almacenada en bodegas con el riesgo de que se eche a perder.

“Hay un esfuerzo desesperado por regalarla o invitar a la comunidad a recogerla, pero ni así logran aliviar la situación. Cosechar un bulto implica transporte, empaque, alimentación... hasta la gente prefiere comprarla barata antes que recogerla”, señaló el representante.

A través de un comunicado, organizaciones de productores advierten que a corte al lunes 16 de junio el precio del bulto de papa única se ubicó en $7.000, el de capira en $14.000 y el de papa superior en $12.000. “Con estos precios los papicultores quedan en banca rota, y sobre todo enfrentan problemas legales, psicológicos, depresión, conflictos familiares, entre otras consecuencias”, señalan los productores.

En entrevista con Caracol Radio, el representante pidió la activación inmediata del decreto 2046 sobre compras públicas de alimentos, así como la implementación de salvaguardas para frenar las importaciones que afectan la producción nacional. “También exigimos un congelamiento de las deudas del sector agropecuario. No es posible que se estén embargando bienes a campesinos que no tienen cómo responder por créditos que asumieron para sembrar y que hoy no pueden pagar”, expresó.