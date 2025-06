Irán vs Israel: Trump plantea mediar una paz entre Teherán y Tel Aviv

En su primer mensaje sobre la guerra, el presidente Donald Trump no mencionó un apoyo directo a Netanyahu sino que hizo un llamado a negociar el fin de la guerra. (foto: Caracol Radio / Getty )

Por medio de su red social, el presidente Donald Trump hizo un llamado directo a Irán e Israel a “llegar a un acuerdo” y detener el intercambio de ataques que inició la noche del jueves por cuenta de un bombardeo masivo de parte de Israel a distintas regiones iraníes.

“Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que se están llevando a cabo “numerosas llamadas y reuniones” sobre el tema y que la paz podría alcanzarse “pronto”.

El presidente no descartó que otro país sea mediador en estas tensiones, en particular reveló que el presidente ruso, Vladimir Putin, “está listo” para actuar como punto medio entre ambas naciones y aseguró no tener “problema con que sea así”.

Estados Unidos “puede involucrarse”

El presidente Donald Trump dejó abiertas las puertas a una “posible” intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Aunque inicialmente no aclaró de qué tipo de intervención hablaba, el mandatario amplió en un post que el esfuerzo sería de mediación.

Trump dijo que Irán e Israel deben lograr un acuerdo “y lo harán tal como logré que lo hicieran India y Pakistán. En ese caso usé el comercio con Estados Unidos para infundir razón, cohesión y cordura en las conversaciones con dos excelentes líderes que supieron tomar una decisión rápida y detenerse”.

Trump pro mediación

En este primer pronunciamiento sobre los ataques entre Irán e Israel, Trump no habla de un apoyo directo a Benjamin Netanyahu y más bien recuerda una serie de acciones que tomó durante su primer mandato para evitar enfrentamientos entre distintas naciones.

“Durante mi primer mandato, Serbia y Kosovo se enfrentaron acaloradamente, como lo han hecho durante décadas y este prolongado conflicto estaba a punto de estallar en una GUERRA, yo lo detuve”, dijo Trump.

El mandatario también aseguró que gracias a su intervención “hay paz, al menos por ahora en Egipto y Etiopía por su disputa por una enorme presa que está involucrando al magnífico río Nilo”.