En Cáchira han fallecido dos pacientes esperando atención de la Nueva Eps

Cáchira.

Una grave crisis en la prestación del servicio de salud enfrenta el municipio de Cáchira, Norte de Santander, por la ausencia de un punto de atención presencial de la Nueva EPS, entidad que, según cifras oficiales, afilia a más de 4.300 usuarios en esta población. La situación ha sido calificada como crítica por la personera del municipio, Marisol Acevedo, quien ha liderado las gestiones para buscar una solución, sin obtener respuestas efectivas.

“Tenemos una preocupación muy grande porque ya hemos asistido a diferentes entes de control y no hemos logrado que la Nueva EPS ponga un punto de atención aquí en el municipio”, aseguró Acevedo. Según relató, los representantes de la EPS insisten en que los usuarios deben hacer uso de canales virtuales, a pesar de que “el 90% del municipio no tiene conectividad”.

Lo más alarmante, afirmó, es que la población más afectada es la de adultos mayores, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad económica, sin los recursos necesarios para trasladarse o acceder a trámites digitales. “Se quedan con las órdenes médicas varios meses, sin poder autorizar nada. Ya se han muerto dos pacientes posterior a fallos de tutela en donde se ordenaba que se les prestara la atención”, denunció.

Acevedo señaló que ya han interpuesto dos acciones de tutela sin lograr una solución definitiva. “Lo que nos indicaron ahora es que debemos interponer una acción popular. Es bastante complejo porque la EPS no tiene a nadie aquí para recibir autorizaciones, y yo prácticamente me he convertido en la secretaria de la Nueva EPS”.

Además de los adultos mayores, también se están viendo afectados niños y personas con discapacidad, a quienes les corresponde reclamar elementos esenciales como pañales en la ciudad de Bucaramanga. “De Cáchira a allá son más de cien mil pesos. Muchas veces llegan con las autorizaciones y les dicen que no hay pañales para entregar. Yo misma, desde mi droguería, he estado reclamando por ellos”, explicó.

La personera hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan y obliguen a la EPS a cumplir con su obligación de garantizar el acceso a la salud en condiciones dignas. “No puede ser que una población tan grande esté completamente abandonada en este tema”, puntualizó.