León XIV: el papa es crítico de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

El papa León XIV nació en Chicago hace 69 años y se convirtió en el primer pontífice estadounidense, sin embargo previo a su nombramiento como papa compartió ideas en contra de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

En X, el pasado 14 de febrero, compartió un artículo de el sacerdote Evelio Menjivar, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, en el que se lee:

“Durante semanas, el gobierno federal ha llevado a cabo una campaña de conmoción y pavor con amenazas agresivas y operaciones muy visibles de dudosa legalidad que van mucho más allá de la mera aplicación de la ley migratoria”.

Y el obispo añade, “trágicamente, esta arremetida está siendo recibida con silencio, o incluso con aprobación, por muchos. A quienes guardan silencio o piensan que esto no les afecta, a quienes no les preocupa, o peor aún, a quienes lo aplauden, en particular a los católicos, les pregunto: ¿No ven el sufrimiento de sus vecinos? ¿No se dan cuenta del dolor, la miseria, el miedo y la ansiedad tan reales que estas injustas operaciones y políticas gubernamentales están causando? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden permanecer callados?”.

También, el 3 de febrero, compartió un texto titulado “J. D. Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

En el texto, la teóloga Kat Armas cuestiona una afirmación que hizo Vance, quien aseguró en una entrevista con Fox News el 29 de enero: “existe un concepto cristiano: amar a la familia, amar al prójimo, amar a la comunidad, amar a los conciudadanos y, después, priorizar al resto del mundo. Mucha extrema izquierda ha invertido eso por completo”.

Armas asegura que “el problema con esta jerarquía es que alimenta el mito de que algunas personas merecen más nuestro cuidado que otras. Es un marco que tiene sentido en un mundo gobernado por la escasez y el miedo, donde la protección se da a expensas de otros. Pero Jesús nunca habla del amor como algo que se pueda racionar. Habla del amor como abundancia: una mesa donde hay suficiente para todos”.

Frente a estas declaraciones y las políticas de la Administración Trump, también se refirió el sacerdote Sam Sawyer, editor en jefe de America Media, en un texto que fue compartido por el hoy papa León XIV.

“La narrativa de la criminalidad ha sido un elemento central de la retórica política del Sr. Trump desde que comenzó su campaña presidencial en 2015, describiendo a los inmigrantes de México como traficantes de drogas, delitos y violadores. La preocupación de la Iglesia al respecto no es nueva. En 2016, los obispos expresaron su preocupación por la demonización de los inmigrantes por parte del Sr. Trump , y los editores de América advirtieron sobre los peligros del prejuicio y el odio nativistas”, escribió Sawyer.