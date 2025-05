En el derrumbe de la Loma de Los Balsos evacuaron 10 casas de manera temporal

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un reporte de la atención de la emergencia generada en la Loma de los Balsos ; indica que ese movimiento en masa es de grandes magnitudes, por lo que la habilitación de la vía tardará varios días, y celebró que no se hubieran reportado personas lesionadas o atrapadas.

El mandatario explicó que la cantidad de tierra y material vegetal es bastante , por lo que ya comenzaron los trabajos de remoción con más de 11 volquetas y dos máquinas que remueven la tierra para acelerar los trabajos y habilitar el paso por esta concurrida vía lo más pronto posible.

“Este es un deslizamiento que nos ha tocado, inclusive en este momento, básicamente desalojar de manera preventiva siete viviendas de esta unidad residencial, otras tres viviendas que están hacia la parte baja. Estas viviendas quedan desalojadas temporalmente mientras eliminamos todos los riesgos. Gracias a Dios, después de ese deslizamiento de tierras, no había una sola persona atrapada”, manifestó el alcalde Gutiérrez.

La carretera es bastante concurrida y congestionada, por lo que califica de milagro que hayan quedado vehículos atrapados en el lugar . Además, agradeció de nuevo a los trabajadores que informaron a los conductores antes del deslizamiento de tierra.

“Puede llegar a tardar dos o tres días. Esta vía va a estar cerrada, no hay por dónde pasar. En este punto, pedirle paciencia a la gente, gracias a Dios, no existió, no hubo una tragedia, pero seguimos en alerta. Vamos a hacer todo lo posible para abrir rápido la vía, vamos a hacer todo lo posible, pero sí quiero que la gente sepa que esto no es cuestión de horas”.

El mandatario informó que, debido a las lluvias de este martes, la línea 123 recibió 90 llamadas de emergencias, especialmente de las comunas 1 Popular; comuna 3 Manrique, 8 Villa Hermosa; 13 San Javier, 14 Poblado. Recordó que los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista, por lo que todos los equipos están afectados.