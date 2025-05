Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Virgo y Libra, recibirán dinero extra este fin de semana

Hoy, 2 de mayo, es un número que simboliza unión, alianza y doble prosperidad. Los nacidos en este día son personas que conectan mucho con apoyar y ayudar a la sociedad. Además, les gusta el progreso, razón por la que se esfuerzan el doble.

El número de la suerte de los cumpleañeros es el 7520. Como recomendación, el experto Profesor Salomón, invita a aprovechar la luna nueva con dos cuadraturas planetarias que abrirán nuevos caminos y oportunidades por partida doble.

Santo del día: San Atanasio

Color del día: Beige

Número del día: 2577

Recomendación del día: encienda una vela de color amarillo

Frase de reflexión: en este día de prosperidad todo lo mejor llega a mi vida

Horóscopo de HOY:

Aries:

Tiene que trabajar la parte amorosa. Dele la trascendencia que se merece y solucione algún problema que lo está atormentando. Hay un proyecto que tendrá un excelente resultado, pero no comente nada hasta que este ya sea confirmado. Por último, se le presentará una posibilidad de viajar, aprovéchela y diviértase.

Número de la suerte: 3590

Leo:

No se desespere, tome todo con calma. Recuerde que a veces las cosas no suceden como uno se lo espera y es importante entender que se puede visualizar algo que no ocurre así finalmente, pero sí sucede. Unos papeles que tiene pendientes saldrán a su favor.

Dele la oportunidad a la suerte que la rueda de la fortuna está activada. Puede que llegue grandes bendiciones inesperadas.

Número de la suerte: 3155

Sagitario:

¡Fin de semana con dinero! Mucha estabilidad económica en su vida, llega un dinero que le pagaran, una deuda que ya no tendrá y se sentirá en calma. En general, se avecinan proyectos que lo harán sentir en éxito y con buena energía.

Número de la suerte: 1488

Tauro:

Tenga seguridad y firmeza. En este fin de semana crea en que todo va a salir de alguna manera, pero con fe y decisión. Además, puede que se le presente una celebración especial que lo hará muy feliz y en la que podrá compartir con personas que quiere. Se avecina un dinero extra que le favorecerá, no se preocupe, la estabilidad económica irá llegando.

Número de la suerte: 0875

Virgo:

Una estrella de suerte. Todo va a mejorar y próximamente recibirá una noticia muy buena que ha estado esperan. Como consejo, mantenga sus proyectos y decisiones para sí mismo, intente no compartir las cosas hasta que se den.

A nivel amoroso prepárese para abrir su corazón y dele la oportunidad a alguna persona que pueda estar intentando entrar a su vida.

Número de la suerte: 4964

Capricornio:

Proyectos muy buenos que llevara a cabo. Tendrá resultados excelentes y una escalera de éxito hacia lo que desea lograr. No contaba con un dinero extra, pero le hará feliz y le traerá beneficios. Puede ser un buen momento para convertir sus ideas en nuevos ingresos.

Número de la suerte: 1515

Le puede interesar: Calendario lunar, mayo 2025: fecha oficial de la Luna de Flores y más

Géminis:

Cuidado con su salud. Su espalda o garganta pueden estar afectadas, como recomendación asista al médico. A nivel laboral, revise si existe algo que lo está incomodando, dialogue o cambie aquello que no le permite avanzar. Por otro lado, una gran bendición que esperaba se avecina y llega con muy buenas noticias.

Número de la suerte: 9588

Libra:

Este fin de semana recibirá una plata extra o un préstamo que le aprueban. Además, podrá comprar un vehículo o vender el que tienen para adquirir otro mejor. Tendrá estabilidad económica, así que no se preocupe por temas de plata.

En el amor, fortalezca los lazos, dialogue si algo debe mejorar y permita que lo conquisten, no se porte esquivo y dele transcendencia a sus sentimientos.

Número de la suerte: 2350

Acuario:

Mucho cuidado con sus ojos y su sistema nervioso. Como consejo visite al doctor pronto y tenga cuidado con lo que cuenta, también podría tener personas envidiosas a su alrededor. En noticias positivas, le llegará un dinero extra y podrá complacer un capricho que hace un tiempo desea.

Número de la suerte: 3113

Cáncer:

Propuestas nuevas de trabajo y negocios. Es importante que analice las oportunidades que se le presentan y tome decisiones al respecto. Recuerde que no es simplemente lo que usted desea, hay que afrontar lo que se le presenta y estar en sintonía con lo que la vida le está dando.

Hay algo especial en su trabajo, puede ascender, mejorará o cambiar y si no tiene trabajo lo conseguirá. Además, en su hogar viene mucha felicidad y una bendición especial.

Número de la suerte: 2068

Escorpión:

Nuevas fuentes de dinero se activan en su vida. Este fin de semana, pagará alguna deuda que le preocupaba, recibirá algún ingreso extra o le saldrá un crédito, no se preocupe que sus finanzas estarán estables. Recuerde que cuando se tiene fe las cosas cambias y todo puede suceder, no se olvide de esto.

Número de la suerte: 2153

Piscis:

Revise y equilibre el tiempo que pasa con su familia. Disfrute de sus seres queridos, comparta con ellos y tenga un espacio espacial con quienes están ahí para usted. Es un buen momento para que tome decisiones propias, no haga las cosas por otros, sino por su bienestar.

Comenzará una etapa de trabajo fuerte, sépala disfrutar y goce de los reconocimientos que esto le traerá.

Número de la suerte: 2950