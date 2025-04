“Las preguntas de la consulta son populistas, no ayudarán al desarrollo empresarial”: ACOPI

A propósito de las 12 preguntas que reveló el gobierno nacional sobre la próxima consulta popular que presentará al Senado de la República, para que sea aprobada y busca reglamentar algunos de los apartados de la hundida reforma laboral, el presidente de ACOPI, Rodolfo Correa opinó sobre los apartados de las preguntas.

En 6AM de Caracol Radio aseguró que el ejercicio se trata de una actuación política, “nosotros como Acopi no tenemos claridad de cuáles serán los beneficios completos, si usted observa las preguntas son etéreas y vagas que no otorgan ningún derecho exigible. Es una acción para generar emoción en la ciudadanía. No apunta a un cambio en la economía laboral”.

Noticia en desarrollo..