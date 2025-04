Campaña para atender contagios de fiebre amarilla costaría más de $600 mil millones

Presidente Gustavo Petro y vacunas. Fotos: Colprensa - Catalina Olaya / Pedro Merino Higueras via Getty Images

Colombia

En medio de la alocución presidencial de este lunes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro informó que la campaña de vacunación y prevención en contra de la fiebre amarilla en el país podría costar entre 600 mil millones y un billón de pesos.

Explicó el mandatario que estas cifras podrían salir de las concesiones de 4G y 5G y que de esto dependerá si se declara o no la emergencia económica en el país.

“Esta es una emergencia, y es de vida o muerte, y necesitamos hasta ahora un cálculo inicial, 600 mil millones de pesos que pueden elevarse dependiendo de la velocidad de la enfermedad a un billón. ¿Cómo vamos a financiar la campaña? Y hay dos maneras, trasladando partidas del actual presupuesto a financiar este gasto que no estaba previsto. Y entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro, de las concesiones 4 y 5G de Colombia”.

A propósito, el mandatario cuestionó que el Congreso se haya negado a aprobar la reforma tributaria que se presentó al legislativo en 2024. Dijo, puntualmente, que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, decidió desfinanciar al Gobierno.

“El presidente del Senado, Cepeda Efraín, no es Cepeda el bueno, decidió en una de las estrategias de oposición desfinanciar al Gobierno y saboteó la ley de financiamiento, el año pasado, con otros de sus amigos, y nos dejó un presupuesto desequilibrado que en lugar de poder financiar nos ha tocado es aplazar”.

Luego, durante el consejo de ministros, el presidente reclamó a su ministerio de Hacienda por no haber diversificado la deuda externa del país. Dijo que se han recibido ofertas de otros países para comprar la deuda del país.

“Hay que diversificar la propiedad de la deuda externa de Colombia para no depender de nadie en particular. Qatar ha pedido comprar deuda, China ha pedido comprar deuda, Japón ha pedido comprar deuda, países escandinavos han pedido comprar deuda y el Ministerio de Hacienda se queda queitico, parroquial en su edifico y no sale, y necesito que salga. Por que buena parte de la deuda externa se puede vender y diversificar los propietarios de la deuda de Colombia con lo cual nos volvemos más independientes”.

Agregó el mandatario que las vacunas contra la fiebre amarilla se deben producir en Colombia y mencionó que algunos laboratorios tendrían la capacidad de producirlas.