Santo Rosario HOY Miércoles 16 de abril: qué misterios se rezan y cómo hacerlo

El Santo Rosario es una tradición católica, que está conformado por 20 misterios en total, los cuales, según la iglesia, se tratan de acontecimientos o momentos significativos de la vida de Jesús y María, divididos en 4 rosarios, desde que se publicó la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae.

De acuerdo con esto, el primer rosario corresponde a los misterios gozosos, que se debe llevar a cabo los lunes y los sábados, el segundo es el de los misterios luminosos que se lleva a cabo el jueves, luego los dolorosos que se realizan los martes y viernes y por último, los misterios gloriosos los miércoles y domingos.

Como actualmente nos encontramos en época de Semana Santa, aquí le dejamos los misterios que le corresponden al día de hoy Miércoles Santo y cómo rezarlo.

¿Cuáles son los misterios del rosario HOY Miércoles Santo?

Según la tradición católica e información brindada por la Santa Sede del Vaticano, para este Miércoles Santo, 16 de abril, le corresponde el turno a los misterios gloriosos, los cuales especificamos a continuación:

Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”(Lucas 24, 1-6).

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo

«El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios» (Marcos 16, 19).

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse» (Hechos 2, 1-4).

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo

Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí» (Lucas 1, 48-49).

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Apocalipsis 12, 1).

¿Cómo se rezan estos misterios gloriosos?

De acuerdo con el portal web de La Santa Sede, del Vaticano, el Santo Rosario se debe rezar de la siguiente manera y en el orden mencionado:

Inicialmente, los presentes se deben persignar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enunciar lo siguiente: “ Dios mío, ven en mi auxilio . Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén”.

y enunciar lo siguiente: “ . Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén”. Luego, en cada decena, se debe mencionar el misterio, por ejemplo “La Ascensión del Señor al cielo”.

Después de mencionar lo anterior, se debe hacer una breve pausa para reflexionar y se reza un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Al final del rosario se deben recitar las respectivas letanías y otras oraciones.

En este caso, el Vaticano asegura las siguientes:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén

Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Letanías de la Virgen

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!