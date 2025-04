“La inseguridad en la ciudad está disparada”: Educardo Espinosa, personero de Ibagué

Ibagué

Ante los hechos de inseguridad sucedidos en Ibagué, entre los que está el ataque frustrado con una granada a las instalaciones de la distribuidora de motos Yamaha, el personero, Educardo Espinosa, aseguró que la inseguridad en la ciudad está disparada

“No puede ser posible que en un fin de semana 4 personas asesinadas, eso amerita a que hablemos con el secretario de Gobierno, vamos a hacer parte de algunos consejos de seguridad para efecto de enterarnos cuáles son las tareas para mejorar la seguridad”, dijo Espinosa.

Además, resaltó que “Hoy uno ve todos los días en las noticias que son hechos sobre hechos de temas de homicidio, feminicidios, riñas ahora una granada en la vitrina de venta de motos”.

El jefe del ministerio público sostuvo que se deben tomar decisiones contundentes para poder reaccionar al momento crítico que vive Ibagué, si no se pasa a un punto del que no habrá retorno en materia de inseguridad.

“Hay que parar, si no esto va a llegar a un punto donde difícilmente habrá retorno, Ibagué siempre se ha caracterizado por ser una ciudad tranquila, esa calidad hoy se está perdiendo en la ciudad”, manifestó.

Educardo Espinosa, personero de Ibagué

Espinosa finalmente sostuvo que no se está haciendo un buen ejercicio para poder mantener la seguridad en la capital del Tolima. “Esto es de decisiones, si hay que mover algún recursos por parte de la Alcaldía hay que hacerlo, la seguridad es fundamental para que exista una dinámica económica, si no hay seguridad, no hay inversión”.