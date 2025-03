Horóscopo Profesor Salomón HOY 20 de marzo: signos que deben soltar el pasado, ¡Los está atando!

Los nacidos hoy, 20 de marzo, tienen marcada en su vida la necesidad de duplicar las cosas, no se conforman con una sola. Su inteligencia y astucia les permiten suplir sus antojos y metas, por lo que nunca es un problema el desear más de lo que tienen

El profesor le recomienda encender dos velas blancas, una del amor y otra de la prosperidad. Estas bendiciones se activarán con la luna menguante.

Color del día: Verde

Número del día: 3528

Recomendación del día: Hacer un deshaumerio y limpiar su hogar. Ya que puede que se esté sintiendo cansado, con pereza o con algún problema de salud.

Frase de reflexión: “Hoy mi cuerpo y mi mente está liberada de todos los males”

Aries

Aclare las situaciones o problemas que tiene a nivel afectivo. No mendigue amor, ni dependa de otra persona. Aprenda a decir las cosas de la mejor manera para que no suene agresivo y por consecuencia genere discordias en su entorno.

Número del día: 3098

Leo

No debe esperar a que las cosas cambien o salgan por sí solas, usted debe dirigirse al problema o al propósito que quiere alcanzar. Es importante que se proyecte y se esfuerce por lo que desea. En cuanto a su trabajo, aprenda nuevas habilidades y no se quede en la mediocridad, puede crecer más profesionalmente.

Número del día: 8499

Sagitario

Aprenda a manejar el poder que puede tener en este momento. Recuerde que puede ayudar a otra persona y dejar una huella positiva con lo que hace. Si tiene proyectos nuevos, hágalos con nobleza y conciencia para que todo salga de la mejor manera.

Número del día: 0345

Tauro

En este momento es importante que respete la palabra y sea serio y leas a sus convicciones. Si se compromete cúmplalo, esto lo hará sentir tranquilo. A nivel laboral pueden salir grandes oportunidades y podrá empezar un nuevo proyecto que le traerá beneficios ¡Aproveche las oportunidades!

Número del día: 2170

Virgo

Sea constante para vencer y llegar hasta donde quiere. A veces todo cuesta, pero no puede parar cuando está a punto de alcanzar la meta. Cuídese de la envidia, recuerde no prestar atención a malos comentarios y haga oración para protegerse. Puede llegar buenas noticias pronto.

Número del día: 3509

Capricornio

Hay situaciones con las que no se siente satisfecho, no se preocupe que irán desvaneciéndose, así como cargas que le pueden estar trayendo conflicto interno. Pronto se sentirá en paz y calma. Una gran cantidad de dinero le llegará y se beneficiará. Además, es importante que trabaje por sus metas y sea constante.

Número del día: 8823

Géminis

El dinero está de su lado. Recibirá el pago de una deuda o una recompensa generosa por su trabajo. Esto lo hará sentirse estable económicamente. Por otro lado, revise como está la relación con su familia, tal vez necesitan de su ayuda.

Número del día: 0321

Libra

Llegan noticias interesantes en sus proyectos, sentirá que todo está construyéndose de la mejor manera y recibirá bendiciones. A nivel económico, un dinero inesperado le llegará. Si piensa en viajar, es un gran momento para que recargue sus energías y salga de la rutina.

Número del día: 7690

Acuario

Una firma de papeles importantes se aproxima y tenía pensado comprar una casa aproveché, la finca raíz está de su lado. Si busca un trabajo nuevo o un ascenso, llegarán cambios favorables. Por favor cuide su salud y preste atención a lo que come y su rutina diaria.

Número del día: 9150

Cáncer

No olvide que si del cielo le caen limones, debe aprender a hacer limonada. No ponga pretextos ni se ate al pasado, el curso natural de la vida es el cambio, nada nunca volverá a ser como antes. Adáptese a todo lo que le llega, el único pretextó para no cumplir sus metas es su rigidez

Número del día: 1736

Escorpión

Una lección de vida: lo único bueno de estar triste es que tiene que volver a ser feliz en algún momento. Levante su cara y vea el nuevo horizonte que le espera. Límpiese las lágrimas y acepte el futuro con dignidad.

Número del día: 4818

Piscis

No hay mayor desgracia que buscar aquello que se tiene certeza, ya se perdió. Por eso, no se apegue a nada. Tampoco malcríe con su presencia a sus familiares, a veces la ausencia es el mejor regalo para recordar bellos momentos.

Número del día: 0468