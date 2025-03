¿Por qué un agricultor peruano se enfrenta contra un gigante energético alemán en los tribunales?

El agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya acusa a la compañía RWE de causar el deshielo en glaciares de los Andes y exige que pague parte de los costes de la construcción de un dique para que se reduzcan los riesgos" de desborde de una laguna. (Foto: Angela Ponce for The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post