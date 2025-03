Mondragón responde a directiva del Senado: Haremos audiencias públicas en las sedes del SENA

Colombia

En medio de la plenaria de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo en la tarde de este martes 12 de marzo, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, respondió la circular del Senado con la que la mesa directiva de esta corporación prohibió el ingreso a aprendices del SENA al Congreso.

En su pronunciamiento, Mondragón no sólo cuestionó que no se le permitiera la entrada a estos jóvenes al legislativo, sino que anunció que se llevarán a cabo audiencias públicas alrededor de la Reforma Laboral en las sedes del Sena, de todo del país. Dijo también que invitarán al Centro Democrático y a Cambió Radical.

“Parece que el Congreso de la República le tiene miedo al pueblo. Hoy Efraín Cepeda, presidente del Senado, le negó el ingreso a los aprendices del Sena porque venían cantando consulta popular. Me han dicho varios aprendices del SENA que como les cierran las puertas del Congreso que ellos van a hacer audiencias públicas multitudinarias en los SENA en todo el país y que nos van a invitar a todos, incluso al Centro Democrático y a Cambio Radical”.

Retó, incluso, el representante del Pacto Histórico a los partidos de oposición, para que acudan a estos espacios y le expliquen a los jóvenes cuáles son sus propuestas alrededor de la Reforma Laboral.

“Yo reto al Centro Democrático y a Cambio Radical, a que en lugar de ir a decirles focas, que les digan por qué ellos creen que lo mejor para la juventud popular es que no recuperen el carácter laboral del contrato de aprendizaje porque llevan 23 años, que se lo quitaron en el 2002, y que los aprendices del SENA ya no tienen ni licencias de maternidad, ni subsidios de transporte, ni derecho a vacaciones, no salen con experiencia laboral, eso se lo arrebataron hace 23 años”.

Señaló además Mondragón que si el Centro Democrático o Cambio Radical “necesitan llevar refuerzo a Vargas Lleras o a Uribe”, también serán bienvenidos en dichos espacios.