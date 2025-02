Video ocasionó agarrón entre Miguel Uribe y senadores del Pacto Histórico

Colombia

La plenaria del Senado que se estaba realizando este miércoles 26 de febrero se vio truncada por un altercado entre los senadores del Pacto Histórico Wilson Arias y Gloria Flórez y el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.

En medio de la sesión y mientras el senador Wilson Arias hacía una réplica al senador Miguel Uribe, dos jóvenes integrantes de la UTL del congresista del Centro Democrático hicieron una grabación de la intervención.

Al darse cuenta de esto, los congresistas del Pacto Histórico salieron del recinto para preguntarle a los integrantes de la UTL de Miguel Uribe a por sus identificaciones y también, pidieron a los uniformados de la policía que se encontraban allí que los retiraran del lugar.

Ante la situación, el senador Miguel Uribe se acercó al lobby del Senado a defender a sus fotógrafos y también, señaló de hipócritas, delincuentes y mafiosos a los congresistas del Pacto Histórico.

#POLÍTICA Estos son los videos del momento en que el senador Miguel Uribe le reclama a congresistas de la bancada del Pacto Histórico, a las afueras del recinto del Senado, por haber cuestionado a los integrantes de su UTL luego de que hicieran una grabación de la réplica del… pic.twitter.com/jNf6a6JYML — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2025

Al ingresar nuevamente al recinto del Senado, el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, aseguró que no había orden para continuar con la plenaria, por lo que decidió levantar la sesión.

#POLÍTICA El presidente del Senado Efraín Cepeda levantó la plenaria de esta corporación asegurando que no había orden para continuar con la sesión, esto luego de que asesores del equipo del senador Miguel Uribe grabaran al senador Wilson Arias mientras este hacía una réplica.… pic.twitter.com/QajD91PilQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2025

Terminada la plenaria el senador Wilson Arias decidió aclarar lo ocurrido e insistió en que fueron grabados “directa e inexplicadamente”, por parte de los integrantes de la UTL del senador Miguel Uribe. Agregó que no obtuvieron garantías por parte de la mesa directiva de la corporación.

“Estábamos siendo grabados directamente y además inexplicablemente. No bastando con esto, y esto es supremamente delicado, la compañera Gloria Flores decide solicitar garantías que finalmente estimamos no hemos obtenido por parte de la mesa directiva”.

#POLÍTICA Ante lo ocurrido en la plenaria del Senado, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, insistió en que fueron grabados “directa e inexplicadamente”, por parte de los integrantes de la UTL del senador Miguel Uribe. Agregó que no obtuvieron garantías por parte de la… pic.twitter.com/uvbq2O5JVJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2025

A su vez, la senadora Gloria Flórez anunció que pondrá la situación en conocimiento de las autoridades y tomará acciones por injuria y calumnia.

“Unas acusaciones contra senadores y senadoras del Pacto Histórico que no aceptamos, que no toleramos y que exigimos respeto pleno. Vamos a poner en conocimiento de la justicia por injuria y calumnia, porque no se puede injuriar ni calumniar a un senador de la República y menos en el recinto del Congreso o por fuera del recinto”.

#POLÍTICA Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Gloria Florez, explicó que salieron del recinto del Senado para consultarle a los jóvenes que habían grabado la réplica del senador Wilson Arias si hacían parte del equipo del senador Miguel Uribe.



Mencionó además la… pic.twitter.com/GMCeSPzCK1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2025

Por su parte el senador Miguel Uribe explicó que los jóvenes de su UTL hacen grabaciones en cada sesión, tanto de plenaria como en la Comisión Tercera, de la que hace parte. Enfatizó en que quienes actuaron indebidamente fueron los congresistas del Pacto Histórico.

“Es que el punto central es que quienes actuaron de manera incorrecta son los senadores, que utilizan su poder de senadores ante unos funcionarios debidamente acreditados, aquí unos asesores míos debidamente acreditados para intimidarlos, cuestionarlos, amenazarlos. Es decir, son ellos los que no actuaron conforme no solo al reglamento, sino a las buenas costumbres”.