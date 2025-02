“No es clara la conclusión del ministerio”: Pacientes sobre respuesta de MinSalud a la Corte

Organizaciones de pacientes hacen un llamado al Ministerio de Salud a que especifique si cumplirá las órdenes de la Corte Constitucional, luego de la aclaración que resolvió la sala, y a la que la cartera ministerial solo aseguró que procederá a crear las herramientas para ejecutar dichos fallos.

Esto respecto a los autos que le ordenan pagar el reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del 2022, así como que se declarara insuficiente la Unidad de Pago por Capitación del 2024 y años anteriores, y le solicitara crear una mesa técnica para reajustar la UPC del 2025.

“No es la mejor medida seguir alargando la problemática de una realidad del sistema de salud, por eso estamos haciendo un llamado al ministerio a que se enfoque a resolver la crisis del sistema no solo desde dos puntos de vista, como inversión en infraestructura hospitalaria para zonas dispersas, pero no abandonar los enfermos que cada día, por falta de presupuesto, no hay atención médica y no hay medicamentos.”, indicó Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Pacientes de Alto Costo.

Entre tanto, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, reiteran que es clara la orden de la Corte, y al ministerio se le agota el tiempo para girar los recursos faltantes al sistema y solucionar de raíz el problema financiero, de lo contario, el ministro debe entrar en desacato y además, ser penal y administrativamente responsable.