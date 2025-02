Precio del dólar HOY 14 de febrero en Colombia: las divisas alcanzan un punto de estabilidad

Desde que inició el año, los mercados internacionales no han descansado de la incertidumbre, los abruptos cambios mundiales que se experimentan hacen que el valor de las divisas sea sensible y problemático.

Es por esto que, amenazas arancelarias o disputas diplomáticas como las que vivió Colombia el mes pasado, podrían alterar la economía del país drásticamente. Recordemos que la tasa representativa del mercado (TRM) se fija de acuerdo con la cantidad de dólares que circulen en el país, si rompemos relaciones comerciales con Estados Unidos, la fluctuación de dólares en el país disminuiría y por consiguiente el dólar elevaría su precio.

La razón por la que esto nos afecta es porque los productos importados, al ser comprados en dólares, elevarían su precio para el consumidor de manera repentina, encareciendo la vida en el país, pues Colombia es dependiente de la manufactura extranjera, especialmente la estadounidense. Pero, ¿cómo podemos cambiar esto?

Si Colombia no obtiene productos del extranjero, deberá producirlos él mismo, suplir la demanda del país y basar toda su economía en la manufactura nacional, crear su propio teléfono, redes, alimentos, etc. Aun así, ningún país es autosuficiente y la riqueza del comercio está en la diversidad, a veces sale más económico importar trigo que sembrarlo.

Ahora bien, el mercado no siempre es justo, existen los bloqueos económicos; casos como el de Venezuela o Cuba son un buen ejemplo. Debido a su ideología política y las malas relaciones diplomáticas, los países con un mayor poder adquisitivo en el mercado pueden optar por no tener relaciones comerciales con ellos, sumiéndolos en una situación donde el país debe ser autosuficiente con lo que puede producir por sí mismo.

En conclusión, un país no debería ser tan dependiente de un solo comprador, pero tampoco cerrar su mercado y no comercializar con otros países; a su vez, procurar producir la mayor cantidad de bienes que puedan y, mejor aún, exportarlos. Estas son algunas de las claves para tener una buena economía nacional.

Apertura del dólar HOY 14 de febrero en Colombia

De acuerdo con datos del Banco de la República, el precio del dólar amaneció por un valor de $4.161 pesos colombianos (COP), bajó 4 pesos.

La baja no es muy significativa, los precios de los productos extranjeros se mantendrán estables. Este puede ser un buen momento para comprar dólares.

Su precio en las casas de cambio del país bajó significativamente, los precios son los siguientes:

Bogotá:

Compra: $ 4,040 COP - Venta: $ 4,120 COP

Medellín

Compra: $ 3,930 COP - Venta: $ 4,120 COP

Cali

Compra: $ 4,000 COP - Venta: $ 4,130 COP

Cartagena

Compra: $ 3,750 COP - Venta: $ 3,980 COP

Cúcuta

Compra: $ 4,170 COP - Venta: $ 4,270 COP

Pereira

Compra: $ 3,730 COP - Venta: $ 3,800 COP

Precio del Euro HOY

La divisa emitida y respaldada por la Unión Europea, abrió con un precio de $4,334 COP, no presenta ningún cambio.

Recordemos que esta divisa es la segunda más usada en los tratados comerciales, pues son 27 países los que componen la Unión Europea, quienes la respaldan y comercian con ella.

Para la venta en las casas de cambio, sus precios en la compra y venta disminuyen; estos son:

Precio de venta: $ 4,440 COP

Precio de compra: $4,470 COP

Precio del Real HOY

La apertura económica a otros mercados es cada día más crucial en el país; es ideal estar informado frente a la moneda brasilera, pues Brasil es la mejor economía de la región.

Las relaciones comerciales con el país podrían ser fructíferas, pues ambos países poseen gobiernos de izquierda en el momento.

Esta moneda amaneció al alza, con un valor de $717 COP, bajó $ 2 COP. Su valor es bastante competitivo frente al peso colombiano; este es su precio promedio en las casas de cambio:

Precio de venta: $ 710 COP

Precio de compra: $ 670 COP

Precio de la Libra Esterlina HOY

Respaldada por el Reino Unido, la divisa amaneció en $5.207 COP, subió $6 COP respecto al día de ayer.

Para la venta en las casas de cambio, sus precios no varían demasiado, bajó $30 COP en su venta; estos son:

Precio de venta: $5,100 COP

Precio de compra: $4,800 COP