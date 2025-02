Horóscopo Profesor Salomón HOY miércoles 12 de febrero: Libra y Escorpión cuidado con la negatividad

Cada día es una nueva oportunidad y en la astrología y el tarot tiene su significado único. Como lo expresa el Profesor Salomón, experto en estas disciplinas, el número 12, esta asociado a los signos zodiacales y los meses del año. Representa la plenitud absoluta y proyecta en los nacidos bajo este día inteligencia, intuición, adaptabilidad a los cambios y metas claras.

Como recomendación, el Profesor propone que tome un baño en la noche con hierbabuena para atraer la prosperidad y la riqueza. Además, afirme que la luz de Dios está con usted y repita el código sagrado 8001 para retirar temores y miedos que lo puedan estar asechando.

El color del día es el beige.

El número de la suerte el 2055.

Géminis

La carta de las buenas relaciones, en especial las del hogar. Procure mejorar la relación con sus seres más cercanos. A nivel de negocios y trabajo las cosas estarán a su favor y con oportunidades para escalar. Como recomendación deje el pasado atrás y viva el aquí y ahora.

Número de la suerte 2577.

Libra

Preocúpese por su salud, no permita que el consumo desmedido de comida negativa entre a su organismo y le cause enfermedades graves. En el amor, es importante que defina qué quiere y si está disponible emocionalmente. Además, recuerde que las cosas llegan con esfuerzo y dedicación.

Número de la suerte 1586.

Acuario

Se vienen grandes triunfos que va a construir poco a poco. Tome las cosas con calma que recibirá excelentes noticias y bendiciones para su vida, incluso a nivel económico. Por otro lado, mejore y estabilice su parte emocional para tener todos sus ámbitos en equilibrio.

Número de la suerte 3445.

Aries

El amor esta ahí, pero permítale la entrada. Así como debe estar a la expectativa de nuevas oportunidades que le harán bien a su vida en este momento. Tenga cuidado con el mal genio, que le puede provocar bloqueos y negatividad, no permita que este lo controle.

Número de la suerte 7098.

Leo

Es un momento para recibir riquezas y dinero en cantidad si así lo desea. Con paciencia y fe obtendrá esa riqueza que hace bastante tiempo espera. En el amor, es importante que demuestre de su parte, tenga cariño y buenas relaciones con su familia, amigos y pareja.

Número de la suerte 1577.

Sagitario

Esta en una etapa de mucho trabajo y ajetreo; sin embargo, podrá tener la oportunidad de viajar y vivir nuevas experiencias. Si tiene algunos papeles relevantes como una herencia o pensión, todos esos documentos saldrán a su favor y le traerán un beneficio.

Número de la suerte 0959.

Tauro

No se preocupe por el dinero, porque este estará más presente y en gran cantidad para invertir o sacarle provecho a través de algún negocio. Además, ese proyecto en el que ha estado trabajando saldrá adelante o si está buscando trabajo le llegará una vacante interesante y estable.

Número de la suerte 2524.

Virgo

Tenga cuidado con la gente negativa que está a su alrededor y lo puede desconcentrar de sus propósitos. Se avecinan riquezas y grandes noticias. A partir de marzo llegarán muchas bendiciones en varios aspectos de su vida, solo debe esperar y ser paciente.

Número de la suerte 3960.

Capricornio

Si se ha sentido cansado preste atención a su salud, podría ser importante que le revisen su espalda y los riñones. A nivel laboral, preste más atención a su trabajo y hágalo con amor para ver grandes frutos. La relación con su familia se fortalecerá y se sentirá estable emocionalmente.

Número de la suerte 7995.

Cáncer

En su trabajo puede mejorar y proyectarse para sentirse más eficiente. Podrá viajar y si desea quedarse en este lugar no tema y viva la experiencia. En cuanto al amor, recuerde que no se trata de rogar y que si emocionalmente esta persona no se esfuerza debe avanzar y no estancarse.

Número de la suerte 4458

Escorpión

Confíe en usted mismo antes que en los demás. En muchas ocasiones su esfuerzo es el que mejor se ve recompensando sin depender del resto de las personas. Permita que cada cosa siga su curso y no se estanque, salga del negativismo y abra las puertas a otros horizontes que lo llenen e iluminen.

Número de la suerte 3702.

Piscis

Podrá comprar o reformar su vivienda porque llegará buen dinero y estabilidad financiera. Relájese y deje los nervios a un lado para que pueda gozar más de cada bendición que le llega. Adicional, este atento a los juegos de azar que están a su favor.

Número de la suerte 1953.