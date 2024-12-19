El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mujeres solteras son más felices que los hombres solteros: esta es la razón, según estudio

En diálogo con La W, la científica Elaine Hoan, quien es candidata a PHD en el departamento de Psicología de la Universidad de Toronto, brindó detalles sobre su estudio que revela que, en promedio, las mujeres solteras son más felices que los hombres solteros.

¿Qué reveló el estudio sobre mujeres y hombres solteros?

Los investigadores del estudio realizado en la Universidad de Toronto examinaron el bienestar de casi 6.000 adultos a partir de las siguientes categorías: satisfacción con el estado de su relación, su vida en general, su satisfacción sexual y su deseo de tener una pareja.

De acuerdo con estos parámetros, los psicólogos concluyeron que, en relaciones románticas heteronormativas, los hombres podrían tener más que ganar que las mujeres. Además, los resultados mostraron que las mujeres solteras están más satisfechas con su soltería, su calidad de vida, su vida sexual y tienen menos deseo de pareja.

Así mismo, se destacó que los hombres le temen más a la soltería y enfrentan dificultades relacionadas con las expectativas de la masculinidad tradicional, mientras que las mujeres solteras tienen más libertad sexual y se enfocan en su propio placer.

Otros datos relevantes del estudio reflejaron que los hombres solteros mayores son más felices que los más jóvenes, y que las mujeres negras solteras tienen más deseos de pareja que las mujeres blancas.

