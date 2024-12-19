“Mi compromiso es que el Icetex siga llegando a más regiones de Colombia”: Álvaro Urquijo

Después de casi un año sin un director titular, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) tiene nuevo presidente, se trata de Álvaro Hernán Urquijo Gómez, quien pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los retos y cambios que implementará en su administración.

Para iniciar, aseguró que “en Armenia hicimos el lanzamiento de la convocatoria para el 2025 a pesar de las circunstancias con recursos propios del Icetex y el Ministerio ha venido girando los recursos para poder cumplir con los acuerdos de este año (…) lo que estamos tratando de hacer es un trabajo interinstitucional articulado para poder empezar a atender esos asuntos y facilitar el acceso a la educación superior de muchos jóvenes, mujeres y hombres que quieren hacer posgrados en Colombia y en el exterior”.

Asimismo, señaló que “nosotros somos ejecutores de la política pública. El Ministerio de Educación está enfocando los recursos en la política de gratuidad para la educación, lo cual es muy importante y nosotros tenemos que disminuir esas brechas, por eso estamos apuntando a la regionalización”.

En esa misma línea, el presidente de la entidad comentó que el lanzamiento de los cupos que se hizo este miércoles 18 de diciembre, “es bajo los recursos del Icetex, pero esa no es una camisa de fuerza, estamos empezando y somos consiente que tenemos que poder tratar de identificar nuevas fuentes de recursos que nos permitan abrir ventanas de oportunidades para más jóvenes en Colombia.”

¿Cuál es el presupuesto que se va a manejar en préstamos de Icetex para el ingreso a universidades privadas en 2025?

Frente a esta pregunta, Urquijo mencionó que “al día de hoy se están renovando 144.000 matrículas y el promedio es de 8 millones de pesos, es una cifra considerable, más los cupos que lanzamos ayer. Obviamente hay retos y temas que tenemos que afrontar. Se están renovando todas las matrículas, ese fue el compromiso del señor presidente, el Ministerio ha sido muy juicioso en el giro de los recursos que estaban pendiente de esto”.

Por otra parte, el funcionario resaltó que su compromiso con el Icetex es que “siga llegando a más regiones y a más personas en Colombia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: