“No hay qué comer o beber”: senadora de Mayotte tras paso de ciclón Chido

En diálogo con La W, Salama Ramia, senadora de Mayotte por el partido Renaissance, dio detalles de cómo está la situación en la isla francesa tras el paso del ciclón Chido que generó graves daños a la infraestructura de la población.

“Es una situación muy difícil, no solo es la devastación de la isla, sino que no hay qué comer, no hay qué beber, no hay agua”, indicó.

A esto se le suma que tienen problemas con las comunicaciones porque no entran ni salen las llamadas, lo que les ha impedido comunicarse con sus familiares.

Además, comentó que la inseguridad se ha incrementado tras el paso del ciclón, pues los delincuentes entran a saquear tiendas y casas que terminaron destruidas.