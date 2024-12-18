“Jugar ajedrez me ayuda a planear fuera del tablero”: Gukesh Dommaraju

El joven indio Gukesh Dommaraju, quien recientemente se convirtió en el campeón del mundo de ajedrez más joven de la historia, con 18 años, conversó con La W a propósito de esta hazaña, tras haber logrado imponerse al chino y hasta entonces campeón, Ding Liren, en Singapur.

Sobre en qué momento empezó a interesarse en el ajedrez, el joven reconoció que fue a sus siete años.

“Yo miraba a mis padres jugar ajedrez en casa por diversión, ellos lo hacían como hobby. Más adelante, yo también me interesé por practicar este juego. No recuerdo la primera vez que lo hice, pero tengo muy buenos recuerdos de esos juegos en casa”, relató Gukesh.

En cuanto a su triunfo frente al jugador chino, quien cometió un error en un final aparentemente sencillo que deshizo el empate con el que ambos jugadores llegaron a la partida,